قیمت خرید شیرخام از دامداران به کمترین نرخ رسید

سعید سلطانی در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهاد اختصاص یارانه شیر خانوار به دامداران گفت: این پیشنهاد را اتحادیه یکسال قبل از این به دولت ارایه داد که هم اکنون به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهترین زمان برای اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه یارانه شیر در سال 89 معادل 580 میلیارد تومان بوده است افزود: این میزان یارانه برای عرضه 2 میلیون و 300 هزار تن شیریارانه ای درمیان خانوارها اختصاص یافته است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: پرداخت یارانه به تولید باعث می شود که شیر با قیمت ارزان تری به کارخانجات فرآروی کننده و در نهایت به دست مصرف کننده برسد از سویی در کاهش قیمت دیگر فرآورده های لبنی نیز موثر است.

وی بابیان اینکه الان دامداران، شیر را با قیمتی کمتر از هزینه تولید به کارخانجات می دهند، گفت: امروزه در بازار یک لیتر شیر با قیمت 400 تا 420 تومان از یک لیتر آب ارزان تر است و حتی در برخی از مناطق شیر را به قیمت 300 تا 350 تومان از دامدار خریداری می کنند.

سلطانی با بیان اینکه این قیمتها با بازپرداخت یکساله است، افزود: کارخانجات پول دامداران را پس از چندین ماه می پردازند که در واقع هیچ سودی نصیب دامدار نمی شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران بابیان اینکه حدود 70 درصد از هزینه تولید مربوط به خوارک دام است، گفت: امسال قیمت خرید شیر از دامدار به پایین ترین قیمت در 4 سال اخیر رسیده است.