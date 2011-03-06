آرای نیچه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاه نیچه درباره فلسفه دین در کتاب او با عنوان زایش تراژدی انعکاس یافته است.

زایش تراژدی اولین کتاب نیچه است که به بررسی فلسفه دین و چگونگی تأثیر دین آن بر جامعه یونان پرداخته است. او در این کتاب به نقش خدایان در شکل‌گیری جامعه یونان می‌پردازد و رهایی مدرنیته از نیهیلیسم را احیای چنین چیزی می‌داند.

برخی معتقدند که این اجتماع‌گرایی دینی در آثار اولیه نیچه وجود داشته و در تمام آثار او نمی‌توان ردی از آن جستجو کرد. یانگ معتقد است که این اجتماع گرایی دینی در تمام آثار نیچه وجود دارد.

او بر این اساس تمام آثار منتشره نیچه را مورد بررسی قرار داده و موضوع اجتماع گرایی دینی را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب در 12 فصل سامان یافته است. فصل اول به بررسی دیدگاه شوپنهاور درباره متافیزیک می‌پردازد. زایش تراژدی و فراسوی خوب و بد، تبارشناسی اخلاق، نمونه واگنر، شامگاه بتان، دجال و دیدگاه نیچه درباره تاریخ از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نویسنده معتقد است که نیچه فیلسوفی آلمانی بوده و متعلق به سنت اجتماع‌گرایی محافظه‌کار است. این کتاب با عنوان "فلسفه دین نیچه" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.