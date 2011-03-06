تحولات خاورمیانه ترس ندارد/ اسرائیل از تغییرات مصر سود می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "باراک اوباما" در سخنان خود گفت : نیرویی که در مصر در حال به قدرت رسیدن می باشد نیرویی است که با آمریکا و اسرائیل متحد خواهد شد.

وی در ادامه در سخنانی سوال برانگیز گفت: با توجه به روند موجود در مصر می توان گفت سرانجام تل آویو از این تغییرات سود خواهد برد.

اوباما که در جمع تعدادی از حامیان مالی حزب دموکرات آمریکا در میامی سخن می گفت افزود : تمامی گروه هایی که هم اکنون در مصر فعالیت می کنند گروه هایی هستند که به طور طبیعی با آمریکا متحد می شوند و این اتحاد می تواند منجر به اتحاد با اسرائیل نیز بشود.

وی در ادامه سخنان چندی قبل خود در جمع رهبران یهودی در کاخ سفید را تکرار کرد و گفت: تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل خلل ناپذیر است و بنابراین کسی نباید از تغییراتی که در خاورمیانه در حال انجام است نگران باشد.

اوباما با خطرناک توصیف کردن شرایط فعلی در خاورمیانه گفت: هر چند اکنون زمان خطرناکی است اما فرصت های زیادی نیز برای ما وجود دارد.

اوباما در حالی این سخنان را ایراد می کند که دیپلماتهای امریکایی پس از تحولات انجام شده در تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی، سفرهای زیادی به منطقه خاورمیانه انجام داده و در این سفرها به دنبال تامین و حفظ منافع ایالات متحده در منطقه بودند.