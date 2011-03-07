به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نمایشگاهی از کارت پستال‌های تاریخی مهرداد اسکویی با عنوان "ایران از منظر کارت پستال‌ِهای تاریخی" دکتر ناصر فکوهی استاد دانشگاه و مدیر انسان شناسی و فرهنگ، دکتر شهرام امینیان پژوهشگر و محقق تاریخ، مهرداد اسکویی عکاس و مستندساز و مژگان طریقی مدیر موزه عکسخانه شهر هر یک از منظری خاص به صحبت درباره کارت پستال‌های تاریخی پرداختند.

ناصر فکوهی کارت پستال‌ها را از زمان شروع شکل گیری آنها، یعنی انقلاب صنعتی تا عصر حاضر و انقلاب اطلاعاتی، با توجه به دو محور خودمداری و بیگانه گرایی مورد بررسی و تدقیق قرار داد. او ابتدا با تعریف خودمداری و بیگانه گرایی در انسان شناسی، کارت پستال‌ها را به عنوان یک وسیله ارتباطی محض به یک بازنمود و بازنمایی مفهومی تبدیل شود و خودمداری و بیگانه گرایی به شکل بارزی خود را در سیستم کارت پستال نشان می‌دهد، معرفی کرد.

وی اذعان داشت که موقعیت مکانی بازدید از این کارت پستال‌های صد ساله ایران دیدگاههای مختلف و تفاسیر متفاوتی به لحاظ معناشناسانه و سمبولیک از آن را به دست می‌دهد. سیستم‌های نشانه شناسی، معنایی، ارتباط مجازی و... در حال تغییر دادن شکل اصلی ارتباط انسان‌ها هستند و از این پس روابط انسان‌ها بیشتر از آنکه فیزیکی باشد، غیرمادی-مجازی و الکترونیکی است که از طریق روابط نشانه‌ای و تبدیل آن به رابطه اصلی میان انسان‌ها جایگزین روابط حسی و تجربی می‌شود.

شهرام امینیان به کارت پستال‌ها به عنوان یک رسانه تصویری نگاه کرد. وی ابتدا با دسته بندی مضامین گوناگون کارت پستال‌ها، آنها را به لحاظ بیان احساسات، طرز تفکر، شیوه پندار و... به دور از ترس از ممیزی ، اشاره به مسائل خاص آن دوران مثل وبا، قحطی، گرانی، طاعون، انقلاب‌ها و... که زمینه خاصی برای تحقیق و بررسی را فراهم می‌کنند.، نوع تمبرها و مُهرهایی که بر روی کارت پستال‌ها خورده‌اند بیانگر سیاست‌های مالی و واحد پولی کارت پستال‌هاست، رقابت کارت پستال با سینما و تلویزیون و سایر رسانه‌ها با توجه به قدمت دیرینه کارت پستال، کاربرد راحت و ساده آن، امکان دسترسی آسان به کارت پستال نسبت به سایر رسانه‌ها، و... این وسیله نمادین هنری را ارزشمند خواند و بر لزوم بررسی روشمند و استاندارد کارت پستال ها تأکید کرد.

مهرداد اسکویی تاریخچه‌ای کوتاه از کارت پستال در جهان و ایران را بیان کرد. وی هدف از گردآوری کارت پستال‌های تاریخی ایران را طبقه بندی، نمایش و انتشار آنها، استفاده از داده‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمند موجود در آنها و غنی ساختن آرشیو تصویری تاریخ ایران عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با جمع آوری مجموعه‌ای از کارت پستال‌ها و عکس‌های تاریخی ایران و داده‌های موجود در آنها، مضامین مختلفی را بتوان بررسی نمود.

مژگان طریقی با بیان این نکته که با اختراع عکاسی و تسریع پیشرفت آن، راهی برای دستیابی به اطلاعات بیشتر باز شده، عنوان کرد: ارزش فنی چاپ کارت پستال‌ها، در برگزیده شدن آنها به عنوان یکی از بهترین راهها برای آگاهی بخشی به جامعه و عموم مردم است.

وی بررسی کارت پستال‌های باقی مانده از دوران قاجار، رسالت تاریخی آنها (رجال سیاسی، روحانیت، انقلابات و...) را مشهود خواند و گفت: تا پیش از زمان قاجار، کارت پستال تنها به عنوان یک امر تزئینی استفاده می‌شده که هم وابسته و هم نمایانگر شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی دوران خود بوده‌اند.

نمایشگاه "ایران از منظر کارت پستال‌های تاریخی" از 11 اسفندماه گشایش یافته است و تا 29 اسفندماه ادامه دارد. علاقمندان می‌توانند از شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 9 تا 13، 14 تا 17 و جمعه‌ها از 10 تا 16 به نشانی میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، بوستان بهار شیراز، موزه عکسخانه شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات با تلفکس 88848993 تماس بگیرند.