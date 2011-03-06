انتقاد اهالی کشتی از تصمیم سرمربی تیم ملی/ "سم" برای کشتی فرنگی!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا جزو یکی از مربیان بزرگ کشتی دنیاست که همواره الگویی برای مربیان کشتی ایران و دنیا محسوب می شود اما برخی تصمیمات وی مورد تایید کارشناسان و پیشکسوتان این رشته نیست. در حالی که همه موفقیت های اخیر کشتی فرنگی ایران را یک اتفاق بزرگ می دانند و قهرمانی در جام جهانی، مقام دوم جهان و کسب دو مدال طلا در رقابتهای جهانی را یک افتخار بزرگ برای کشتی ایران می دانند اما برای حفظ آینده کشتی ایران به برخی تصمیمات محمد بنا معترض هستند.

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: بنا یک مربی بزرگ، کاردان و با مدیریت بسیار بالاست که پیشرفت امروز کشتی فرنگی از جمله قهرمانی اخیر در جام جهانی را در کنار حمایت مناسب فدراسیون کشتی مدیون مدیریت وی هستیم.

وی تصریح کرد: تنها اشکال به کار محمد بنا این است که مسابقه انتخابی برگزار نمی کند. نمی گویم مسابقه انتخابی برگزار شود تا نفرات برتر راهی رقابتهای مهم شوند زیرا این کمیته فنی است که می‌تواند بهترین ها را انتخاب کند.

رضا سیم خواه سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی نیز با تایید این نظر می گوید: موفقیتهای اخیر باعث افتخار تمامی جامعه کشتی فرنگی است اما به هرحال معتقدم باید مسابقه انتخابی برگزار شود. برگزاری مسابقه انتخابی باعث می شود تا تمامی مدعیان رودروی هم قرار گرفته و هیچ کس پشت خط نماند و دیگر حرف وحدیثی نیز باقی نمی ماند.

استفاده از تنها یک سری کشتی گیر در مسابقات و مشخص بودن ترکیب تیم ملی از امروز در رقابتهای المپیک لندن مسئله ای است که برخی آن را مشکل امروز تفکرات محمد بنا می دانند. شاید بتوان حدس زد که سوریان، نوروزی، عبدولی، علیزاده، نعمت پور، امیرعلی اکبری و قربانی اسکلت اصلی کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن را تشکیل می دهند و این می تواند دست کادر فنی را برای تیمهای دیگر باز کند و پس از رویداد المپیک دست وارثان سیستم محمد بنا را با مشکل روبرو کند.

لقمان رضایی مربی پیشین تیم کشتی فرنگی جوانان در این باره می گوید: مربیان باید مراقب باشند تا سلیقه‌ شخصی معیار اصلی انتخاب نفرات تیم ملی نباشد به هرحال تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که خدایی نکرده کسی از دعوت شدگان به اردوهای تیم ملی ناامید به شهرهای خود باز نگردد.

این مربی سازنده‌ی خوزستانی خاطرنشان کرد: دغدغه مربیان سازنده به مانند مربیان تیم ملی رده‌های مختلف پیشرفت کشتی فرنگی ایران در سطح جهان است اگر از طرف مربیان سازنده‌ نیز نظراتی عنوان می‌شود فقط از سر دلسوزی و علاقه است.

یکی دیگر از ایرادهای وارده به محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصمیمات یکجانبه از سوی وی و مشورت نکردن با پیشکسوتان و قدیمی های این رشته است.

عبدالکریم کاکاحاجی مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی نیز در این زمینه می گوید: من به محمد بنا علاقه‌ و ارادت خاصی دارم ولی بر این باورم که تمامی تصمیمات او نمی‌تواند به طور کامل درست باشد. به هرحال هر مربی امکان دارد اشتباهاتی نیز داشته باشد همانطور که به ایشان نیز بارها گفته‌ام تصمیمی که با یک خرد جمعی گرفته شود بسیار بهتر از تصمیمی است که به صورت انفرادی گرفته و اجرا می‌شود.

وی در پایان گفت: اگر من جای محمد بنا بودم سریعا رده‌ سنی امید را در کشتی فرنگی تشکیل می‌دادم. در این رابطه شخص یزدانی خرم را فرد آگاهی می‌بینم که مطمئنا با این تصمیم مخالفتی نخواهد کرد. او تاکنون به جز حمایت از کشتی فرنگی و تیم‌های ملی هیچ کار دیگری نکرده است، باید قدر این فرصت را دانست.

به هرحال محمد بنا برای رقابتهای جهانی ترکیه نیز تن به مسابقه انتخابی نداد و اعلام کرد 11 کشتی گیری که نامشان نیز عنوان شده است از جام یادگار امام (ره) که روزهای شنبه و یکشنبه در قم برگزار می شود، معاف هستند تا این مسابقات انتخابی نیم بند نیز شکل رسمی به خود نگیرد.

حالا باید منتظر آینده کشتی فرنگی ایران بود. شاید درد امروز ورزش ایران در توجه به نتیجه گرایی محمد بنا را مجبور به اتخاذ چنین تصمیماتی کرده است و وی اصل مهم مسابقات انتخابی را به فراموشی سپرده است و شاید روش وی درست باشد. این موضوع را گذشت زمان ثابت می کند.