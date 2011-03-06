انتظارم از بازیکنان استقلال بیش از این بود/ ادامه همکاری با جباری ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب افزود: آنچه از بازیکنانم انتظار داشتم را در زمین پیاده نکردند. ما در این بازی با ترکیبی از بازیکنان تهاجمی به میدان رفتیم و در دقایق ابتدایی به چند موقعیت گل رسیدیم که اگر یکی از آنها به ثمر می نشست، یخ بازی آب می شد.

وی در ادامه مدعی شد، جریان بازی دست تیم استقلال بوده و تیم مس کرمان فرصت آنچنانی نداشته است و افزود: تیم مس به غیر از فرصت گلی که خود ما به ادینهو دادیم، شانس دیگری برای گلزنی نداشت و این تیم استقلال بود که کنترل مسابقه را در دست داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خستگی را از عوامل توقف تیمش در دیدار خانگی مقابل مس کرمان عنوان کرد و گفت: ما چهار روز پیش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر بازی کرده بودیم و بازیکنان هنوز خستگی آن بازی را برتن داشتند.

مظلومی تعویض اجباری کیانوش رحمتی و جواد شیرزاد را از دیگر دلایل تساوی استقلال با مس کرمان خواند و افزود: ما در طول مسابقه ناچار به تعویض رحمتی و شیرزاد شدیم. برای نیمه دوم تاکتیک و برنامه ویژه‌ای داشتیم که این دو تعویض اجباری عملا برنامه‌های ما را بهم ریخت. من در شرایطی که می خواستم برهانی را به زمین بفرستم، ناچار شدم از این تعویض صرفنظر کرده و یوسفی را به جای شیرزاد وارد زمین کنم.

وی در واکنش به منتقداتی که اعتقاد دارند، مظلومی بیش از اندازه دست به ترکیب تیمش می برد، گفت: ما در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا درگیر هستیم به همین خاطر باید به همه بازیکنان فرصت بازی بدهیم تا به آنها فشار وارد نشود و از مصدومیت نفرات‌مان جلوگیری کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص مصاحبه مجتبی جباری و کنار گذاشتن این بازیکن از فهرست آبی پوشان گفت: جباری مصاحبه خود را کرده است و قطعا کمیته انضباطی باشگاه در خصوص این بازیکن تصمیم گیری خواهد کرد. متاسفانه جباری انتقادهایی داشته که فقط شامل حال من نمی شود و از کل باشگاه انتقاد کرده است.

مظلومی با یادآوری اینکه باشگاه بصورت کاملا حرفه‌ای با این اقدام جباری برخورد خواهد کرد، افزود: به گفته جباری، پرویز مظلومی بد است، آیا دیگران هم در باشگاه به زعم او بد هستند. با این شرایط دیگر امکان ادامه همکاری با جباری را نداریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیژن کوشکی به علت درگیری با یکی از مسئولان باشگاه اجازه حضور در تمرینات را ندارد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه است، تصریح کرد: کوشکی بازیکن خوب و باغیرتی است و من او را خیلی دوست دارم اما او برخورد خوبی با آقای پورحیدری نداشته و به همین خاطر در اختیار باشگاه قرار گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خاتمه ابراز امیدواری کرد، مشکلات و حواشی از این تیم دور شود و افزود: از ابتدای فصل به دنبال این بودیم که اجازه ندهیم حواشی به تیم رخنه کند اما متاسفانه ناخواسته وارد این مسائل شدیم.

تیم استقلال تهران هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با توقف در دیداری خانگی مقابل مس کرمان پشت سر گذاشت.