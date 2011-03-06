طرحهای اقتصادی همدان 1400 میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی حیدر نوری روز شنبه در همایش یکروزه فعالان اقتصادی استان همدان افزود: از این میزان 481 میلیارد تومان توسط بانک مسکن، 345 میلیارد تومان توسط بانک ملی، 193 میلیارد تومان توسط بانک کشاورزی و 148 میلیارد تومان توسط بانک ملت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مابقی این تسهیلات از طریق بانک های صادرات، رفاه، تجارت، توسعه تعاون، سپه و صنعت و معدن پرداخت شده است، اظهار داشت: بیشترین پرداختی مربوط به بانک مسکن، بانک ملی و بانک کشاورزی است.

روستاییان به ضوابط بانکداری آشنایی کامل ندارند

نوری با اشاره به اینکه بیشترین طرح های مشکل دار در بانک کشاورزی وجود داشته است، گفت: علت این امر آشنا نبودن روستاییان با ضوابط و منطق بانکداری بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار، بیشترین طرح های مشکل دار این استان را در شهرستان های اسدآباد و ملایر عنوان کرد و گفت: طرح های اقتصادی شهرستان هایی که ساختار کشاورزی دارند با مشکل بیشتری روبرو بوده است.

نوری به برگزاری 36 جلسه تخصصی با هشت هزارو 203 نفر ساعت و با حضور دو هزارو 113 فعال اقتصادی استان همدان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: 18 جلسه با حضور یک هزارو 78 فعال اقتصادی در دور اول سفر استاندار به شهرستان ها و 18 جلسه نیز با حضور یک هزارو 35 فعال اقتصادی در دور دوم سفرهای شهرستانی برگزار شده است.

مشکل 430 طرح اقتصادی همدان بررسی شد

نوری بررسی 430 طرح اقتصادی و تصویب 658 مصوبه را از جمله عملکرد معاونت برنامه ریزی استانداری در سالجاری عنوان کرد و گفت: تاکنون 81 درصد این مصوبات اجرایی شده است .

وی علت 27 درصد مشکلات اقتصادی استان همدان را در اقساط معوق و علت 22 درصد مشکلات را در کمبود سرمایه در گردش طرح های در حال تولید عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری همدان دلایل مشکلات موجود در طرح‌ها را عدم فروش به موقع محصولات با توجه به قیمت حاکم بر بازار، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل سرمایه در گردش و عدم آشنایی واحدهای تولیدی بر ضوابط و قوانین عنوان کرد.

نوری ادامه داد: عدم پیش‌بینی زمان مناسب برای تقسیط و بازپرداخت اقساط و طولانی شدن دوران مشارکت، افزایش نوسانات بازار و تأثیر آن بر محصولات نهایی تولید شده، عدم تأمین به موقع وثیقه مورد نظر بانک‌های عامل، عدم پیش‌بینی افزایش قیمت در حین ساخت واحدهای تولیدی از جمله ماشین‌آلات و انعطاف‌پذیر بودن منابع پیش‌بینی شده از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان همدان است.

وی با اشاره به اینکه می‌توان با درگیر کردن شبکه مدیریت استان و حل مشکلات واحدهای تولیدی و تسریع در روند سرمایه‌گذاری استان، عمده‌ترین نقاط ضعف را مشخص کرد، گفت: با شفاف‌سازی مسائل طرح‌های تولیدی و هدایت منابع پولی استان همدان حل مشکل واحدهای تولیدی سریعتر ممکن می شود.