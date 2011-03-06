سفر کاروانهای راهیان نور به استان ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اعزام کاروانهای راهیان نور در قالب بسیج دانشجویی دانشگاه ها به مناطق مرزی و عملیاتی استان ایلام از امروز آغاز شده است.

معاون فرهنگی پرورشی سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام در این ارتباط گفت: کاروانهای راهیان نور کشور از مناطق عملیاتی شهرستانهای ایلام، ایوان، مهران و دهلران دیدن می کنند.

کریمی معرفی دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان و ترغیب آنان به حفظ و صیانت از این دستاوردها را از مهمترین اهداف سفر کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی عنوان کرد.

قرار است تا پایان تعطیلات نوروزی سال ‎ 90بیش از حدود 30 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی این استان از جمله مهران، چنگوله، فکه، میمک و موسیان دیدن کنند.

استان ایلام یکی از آوردگاه های دوران دفاع مقدس است که در ایام تعطیلات نوروزی هزاران نفر از مناطق عملیاتی این استان دیدن می کنند.



