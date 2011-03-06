سفر کاروانهای راهیان نور به استان ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اعزام کاروانهای راهیان نور در قالب بسیج دانشجویی دانشگاه ها به مناطق مرزی و عملیاتی استان ایلام از امروز آغاز شده است.
معاون فرهنگی پرورشی سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام در این ارتباط گفت: کاروانهای راهیان نور کشور از مناطق عملیاتی شهرستانهای ایلام، ایوان، مهران و دهلران دیدن می کنند.
کریمی معرفی دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان و ترغیب آنان به حفظ و صیانت از این دستاوردها را از مهمترین اهداف سفر کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی عنوان کرد.
قرار است تا پایان تعطیلات نوروزی سال 90بیش از حدود 30 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی این استان از جمله مهران، چنگوله، فکه، میمک و موسیان دیدن کنند.
استان ایلام یکی از آوردگاه های دوران دفاع مقدس است که در ایام تعطیلات نوروزی هزاران نفر از مناطق عملیاتی این استان دیدن می کنند.
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