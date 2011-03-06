نخستین کاروان عمره دانش آموزی امروز وارد جده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنی با بیان اینکه هم اکنون نخستین کاروان دانش آموزی حج عمره متشکل از 240 دانش آموز از استانهای کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان امروز وارد جده می شوند گفت: امسال 17 کاروان شامل دو هزار و 40 دانش آموز از مقاطع متوسطه پسرانه شامل نخبگان علمی، قرآنی و فعالان تشکلهایی مانند پیشتازان،‌ اتحادیه انجمن های اسلامی، بسیج و مجامع دانش آموزی و خبرگزاری پانا از همه استانها به دیار وحی اعزام می شوند.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای عمره گزاران افزود: در این دوره دانش آموزان با حضور در اردوگاههای آموزشی با مناسک عمره، تاریخ اسلام، اسرار و عرفان عمره، آداب زیارت، شناخت اماکن زیارتی مکه و مدینه و قوانین عربستان آشنا می شوند.

حسنی گفت: در چارچوب این دوره های آموزشی، گروهی از دانش آموزان عمره گزار پنجشنبه گذشته با حضور در محضر آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید از رهنمودهای ایشان بهره مند شدند.

وی مدت هر دوره عمره دانش آموزی را 12 روز اعلام کرد و افزود: در این دوره ها افزون بر ادا کردن مناسک حج و زیارت اماکن مقدسه، برنامه های متنوع فرهنگی نیز اجرا می شود.

حسنی گفت: در این دوره ها عمره گزاران افزون بر ایجاد حلقه های قرآنی در مسجد النبی، محفل ویژه انس با قرآن را در مکه مکرمه و مدینه منوره نیز تشکیل می دهند.

معاون سازمان دانش آموزی اجرای ‌طواف یار را یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی در عمره دانش آموزی دانست و افزود: در این برنامه پس از تبیین فلسفه انتظار با ارائه مقالات، اشعار و دیگر آثار هنری دانش آموزان با حضور در مسجد الحرام گردخانه خدا طواف می کنند.

حسنی گفت: امسال 17 کاروان عمره گزار به نام شهدای دانش آموز مزین می شوند همچنان که کاروان خوزستان به نام شهید بهنام محمدی، اصفهان به نام شهید مهرداد عزیزاللهی و سه کاروان تهران به نام شهیدان مسعود اسکندری، فخرالدین مهدی برزی و سعید طوقانی نامیده شده است و آخرین کاروان دانش آموزان عمره گزار 21 اسفند از فرودگاه مهرآباد تهران به سرزمین وحی اعزام می شوند.

بیرق شهدای دانش آموز نماد دانش آموزان عمره گزار

همچنین داوود روستایی قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: امسال نخستین بار درکاروانهای عمره دانش آموزی بیرق شهدای دانش آموز به عنوان نماد به اهتزاز درمی آید.

وی هدف از این اقدام را ترویج پیام شهدای دانش آموز و صدور پیام انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: با این اقدام دانش آموزان عمره گزارالگوی نزدیک به خود را پیش روی قرار می دهند و برکات سفر معنوی عمره افزون می شود.