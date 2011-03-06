حریف استقلال از سد تیم قعرنشین جدول گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم السد با یک گل از سد الاهلی گذشت و الوکره نیز در زمین العربی به برتری 3 بریک دست یافت.

السد که در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های استقلال ایران، النصر عربستان و پاختاکور ازبکستان همگروه است، شب گذشته در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ ستارگان قطر به مصاف الاهلی رفت و موفق شد با یک گل قعرنشین جدول رده بندی رقابت‌ها را از پیش رو بردارد. برای السد در این بازی خارج از خانه یوسف احمد در دقیقه 55 گلزنی کرد و سه امتیازی ارزشمند را به اندوخته امتیازات تیمش افزود.

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 15/12/1389

* الخور - الغرافه

* الریان - السیلیه

جدول رده بندی:

1- لخویا 38 امتیاز

2- العربی 33 امتیاز

3- الغرافه 31 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف سپاهان

4- قطر 29 امتیاز

5- الریان 26 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر) - حریف ذوب آهن

6- السد 26 امتیاز - تفاضل گل 6+ - حریف استقلال

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11- الخور 8 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- الاهلی 6 امتیاز