  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

در لیگ ستارگان قطر/

حریف استقلال از سد تیم قعرنشین جدول گذشت

حریف استقلال از سد تیم قعرنشین جدول گذشت

تیم السد، حریف استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در هفته شانزدهم لیگ ستارگان قطر مقابل الاهلی به برتری رسید اما جایگاهش در جدول رده بندی ارتقا پیدا نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم السد با یک گل از سد الاهلی گذشت و الوکره نیز در زمین العربی به برتری 3 بریک دست یافت.

السد که در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های استقلال ایران، النصر عربستان و پاختاکور ازبکستان همگروه است، شب گذشته در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ ستارگان قطر به مصاف الاهلی رفت و موفق شد با یک گل قعرنشین جدول رده بندی رقابت‌ها را از پیش رو بردارد. برای السد در این بازی خارج از خانه یوسف احمد در دقیقه 55 گلزنی کرد و سه امتیازی ارزشمند را به اندوخته امتیازات تیمش افزود.

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
یکشنبه - 15/12/1389
* الخور - الغرافه
* الریان - السیلیه

جدول رده بندی:
1- لخویا 38 امتیاز
2- العربی 33 امتیاز
3- الغرافه 31 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف سپاهان
4- قطر 29 امتیاز
5- الریان 26 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر) - حریف ذوب آهن
6- السد 26 امتیاز - تفاضل گل 6+ - حریف استقلال
--------------------------------------------------------------
11- الخور 8 امتیاز (یک بازی کمتر)
12- الاهلی 6 امتیاز

کد مطلب 1267784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها