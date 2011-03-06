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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

طی دو سال گذشته؛

هزار هکتار باغ در شهرستان روانسر احداث شده است

هزار هکتار باغ در شهرستان روانسر احداث شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر گفت: طی دو سال گذشته بیش از هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار این شهرستان احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کامران کریمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر سطح باغات این شهرستان سه هزار هکتاراست،اظهار داشت: تا پایان سالجاری بیش از 150 هزار اصله نهال بادام دیم در اراضی کم بازده شهرستان روانسر غرص خواهد شد.

وی تصریح کرد: این تعداد نهال با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در سطح 600 هکتار از اراضی این شهرستان غرص می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر خاطر نشان کرد: طی سالجاری 600 میلیون ریال برای افزایش تولید محصولات باغی در این شهرستان اختصاص یافته است.

کد مطلب 1267785

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