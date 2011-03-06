آقای وزیر چرا به وعده های خود عمل نکردید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی که به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر نیرو سخن می گفت، با اشاره به اینکه استیضاح فرصت و یا تهدید است، اظهار داشت: این امر بستگی به توجیهات وزیر و عملکرد او در دوران وزارت دارد و وزیری که خوب کار کرده باشد می تواند از این فرصت برای پاسخگویی به شبهات استفاده کند و وزیری که خوب کار نکرده باشد آن را به عنوان تهدیدی علیه خود حساب می کند.

وی افزود: نباید در بیان عملکرد وزیر دچار افراط و تفریط شویم و ما نمایندگان هر جا قوه مجریه در راستای قانون عمل کند از ابزار قانونی برای حمایت بهره خواهیم جست و هر جا حس کنیم بخشی از قوه مجریه ناهماهنگ است با بکارگیری ابزار پیشگیرانه اجازه فرصت سوزی نخواهیم داد.

عثمانی با بیان اینکه وزیر نیرو به قول ها و وعده های خود عمل نکرده است گفت: چرا اینگونه مردم و نمایندگان را نسبت به این دولت ارزشی بدبین می کنیم.

نماینده بوکان تاکید کرد: در طول یک سال و نیمی که شما به عنوان وزیر بوده اید غیر از حفظ وضع موجود و تشدید کندی روند کار دیگری صورت نگرفته است

وی افزود: حقایق برای ما مکتوم نیست شما در جایگاه وزیر نشسته اید ولی وزارت را کس دیگری انجام می دهد. آیا بهتر نیست شما جوابگوی کارهای انجام نداده نباشد؟ و اجازه دهید هر کس جوابگوی کارهای خود باشد؟

عثمانی با بیان اینکه حیف است که یک وزارتخانه کلیدی در رکود باشد، خطاب به وزیر نیرو گفت: شما تا چه حد عملکرد خود را منطبق با عدالت ارزیابی می کنید؟ آیا اینگونه عملکرد شما به جز طولانی شدن پروژه ها و اتلاف منابع ماحصل دیگری داشته است؟

نماینده بوکان با اشاره به اینکه هنر شما تخصیص منابع به نحو بهینه است، اظهار داشت: آیا توزیع اعتبارات که اینگونه ناعادلانه است شما را نمی آزارد؟ آیا عملکرد خود را در راستای مهرورزی تلقی می کنید؟ و آیا پاسخی برای نیازهای مردم داده اید؟

وی تاکید کرد: چرا وقتی می دانید این مسئولیت از عهده شما بر نمی آید کنار نمی کشید؟ و وقتی مجلس برای ثبت آب چاه های کشاورزی قانون تصویب کرده است چرا به قانون عمل نمی کنید؟ در صورتیکه رئیس جمهور در نامه اخیر خود به نمایندگان خود را ملزم به اجرای قانون دانسته است. مگر شما وزیر این رئیس جمهور نیستید؟