نخستین سمینار تخصصی زلزله در بم برگزار شد / 15 حسین آباد در شرق کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نخستین سیمینار تخصصی زمین لرزه عصر شنبه در شهر زلزله خیز بم برگزار شد.

این سمینار تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در حالی در کرمان برگزار شد که سه زمین لرزه 3.4 ریشتری در شرق و یک زمین لرزه 5.1 ریشتری در جنوب کرمان طی ساعات گذشته روی داد.

مدیر زمین شناسی سازمان علوم زمین با اشاره به زلزله خیز بودن ایران و بخصوص استان کرمان گفت: یکی از مهمترین راههای کنترل تلفات زمین لرزه ها انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و اجرای آنها است.

محمد جواد بلورچی افزود: عمر علم زمین شناسی در ایران کم است و تاریخ اطلاعات موجود در زمینه زمین شناسی در ایران به یکصد سال گذشته مربوط می شود درحالیکه باید در بازه زمانی طولانی تر این اطلاعات را بررسی کنیم.

وی با اشاره به نتایج این پژوهشها گفت: متاسفانه یکی از مسائلی که در این خصوص وجود ندارد اجرایی نشدن همین تحقیقات در عمل است بطوریکه در بخش اجرایی اقدام خاصی انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون پنج شبکه لرزه نگاری در کل کشور در حال ثبت فعالیتهای زمین شناختی هستند.

15 حسین آباد در منطقه زلزله شرق کرمان وجود دارد

وی در ادامه خواستار کد گذاری روستاها شد و گفت: در زمین لرزه شرق کرمان 15 روستا به نام حسین آباد وجود داشت و همین مسئله و اینکه مشخص نبود زمین لرزه در کدام روستا روی داده است موجب از دست رفتن زمان طلایی در امداد رسانی شد.

وی خواستار استفاده از تجربیات زمین لرزه هایی این چنینی شد و گفت: باید در بحث مدیریت بحران با اطلاعات به روز پیش برویم.

جمعیت کم و چادرنشینی دلیل کاهش تلفات بود

وی دلیل اصلی کاهش تلفات زمین لرزه شرق کرمان را جمعیت کم منطقه و چادر نشینی در مناطق زلزله زده دانست و افزود: باید از تجربیات گذشته برای امداد رسانی در زمین لرزه های شدید احتمالی استفاده کنیم.

وی از نصب تجهیزات لرزه نگار در شرق کرمان و در شهرستان ریگان خبر داد.

رصد خانه پیش بینی زلزله در تهران احداث می شود

بلورچی همچنین با تاکید بر لزوم مطالعات گسترده در خصوص رفتارهای زمین گفت: برای افزایش امکان مطالعه زمین، رصد خانه ای در این خصوص در تهران ساخته می شود.

وی افزود: با ساخت این رصد خانه امکان رصد دقیق فعالیتهای زمین به صورت دقیق تر مهیا می شود اما در این راستا نیازمند همکاری مسئولان هستیم.

ساخت موزه زلزله در بم ضروری است

وی همچنین به بررسی و مطالعه بر روی زمین لرزه های اخیر کرمان تاکید کرد و خواستار احداث موزه زمین لرزه در بم شد.

بلورچی اضافه کرد: با ساخت این موزه می توان آثار زمین لرزه بم را برای انجام مطالعات بیشتر حفظ کرد زیرا این زمین لرزه درسی برای آیندگان است و نباید فراموش شود.



