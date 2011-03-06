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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

پولادی:

روند اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس ایلام مناسب نیست

روند اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس ایلام مناسب نیست

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: روند اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس ایلام مناسب نیست.

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اقدامات و تلاش خوب وزیر آموزش و پرورش که زمینه رضایتمندی را در بین جامعه فرهنگیان و دانش آموزان ایجاد کرده قابل تشکر و قدردانی است.

وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش باید نسبت مصوبات دور سوم سفر هیئت وزیران در خصوص احداث سالنهای ورزشی و استخر و واگذاری ماشین سبک کمک دار اقدامات لازم را بعمل آورند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: روند اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس در استان مناسب نیست و نیاز به اعتبار بیشتر جهت تسریع و بهره برداری سریعتر است.

وی همچنین افزود: ایجاد مجتمعهای آموزشی کار مناسبی بود اما امکانات مورد نیاز از جمله رایانه تامین نشده که باید مساعدت و اقدام لازم به عمل آید.

پولادی از وزیر آموزش و پرورش خواست با توجه به محرومیتهای استان و در جهت ایجاد فضای با نشاط و استفاده بهتر از اوقات دانش آموزان نسبت به افزایش سرانه مدارس استان اقدام کنند.

کد مطلب 1267789

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