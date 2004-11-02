  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۲۳

بمنظور تقويت خط حمله

فولاد خوزستان درصدد استخدام يك مهاجم برزيلي است

كادرفني تيم فولاد خوزستان بدليل عدم آمادگي لازم ازجذب بازيكن ايراني الاصل مقيم انگليس منصرف شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" نيما چم مهاجم ايراني الاصلي كه درانگليس زندگي مي كند، پس ازچند جلسه حضوردرتمرينات تيم فولاد خوزستان وشركت درتست فني اين تيم مورد تاييد كادرفني فولاد قرارنگرفت وبه اين ترتيب موضوع انتقال وي به فولاد منتفي شد.
ازسوي ديگرگويا فولاديها براي تقويت خط حمله خود قصد به خدمت گرفتن يك مهاجم برزيلي را دارند كه تاكنون فيلم بازيهاي وي براي باشگاه فولاد ارسال شده وقراراست درصورت تاييد كادرفني وي نيز براي انجام تستهاي لازم به ايران سفركند.
البته باشگاه فولاد خوزستان براي جذب بازيكنان خارجي نيازبه مجوزوزيرصنايع دارد وتنها دراين صورت است كه باشگاه فولاد مي تواند بازيكنان خارجي را به خدمت بگيرد.

کد مطلب 126779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها