فولاد خوزستان درصدد استخدام يك مهاجم برزيلي است

به گزارش خبرنگار" مهر" نيما چم مهاجم ايراني الاصلي كه درانگليس زندگي مي كند، پس ازچند جلسه حضوردرتمرينات تيم فولاد خوزستان وشركت درتست فني اين تيم مورد تاييد كادرفني فولاد قرارنگرفت وبه اين ترتيب موضوع انتقال وي به فولاد منتفي شد.

ازسوي ديگرگويا فولاديها براي تقويت خط حمله خود قصد به خدمت گرفتن يك مهاجم برزيلي را دارند كه تاكنون فيلم بازيهاي وي براي باشگاه فولاد ارسال شده وقراراست درصورت تاييد كادرفني وي نيز براي انجام تستهاي لازم به ايران سفركند.

البته باشگاه فولاد خوزستان براي جذب بازيكنان خارجي نيازبه مجوزوزيرصنايع دارد وتنها دراين صورت است كه باشگاه فولاد مي تواند بازيكنان خارجي را به خدمت بگيرد.