هدف "اقتصاد سبز" باید ریشه کنی فقر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، "شا زوکانگ" عقیده دارد که اگر برای ریشه کنی فقر کار مؤثر صورت نگیرد علاوه بر این می تواند فشارهای اکولوژیکی (زیستی) و بحران های اقتصادی را نیز افزایش دهد.

شا زوکانگ که در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک صحبت می کرد همچنین بر اهمیت گذر به اقتصاد سبز نیز تاکید کرد و گفت که این روند می تواند علاوه بر ریشه کنی فقر توسعه پایدار را نیز بدنبال داشته باشد.

سخنان این مقام سازمان ملل در راستای آماده سازی و تمهید برای کنفرانس توسعه پایدار سال 2012 در ریودژانیرو پایتخت برزیل بود که وی توافق هایی که دولت ها می توانند در این کنفرانس در پیش بگیرند را یاد آور شد.