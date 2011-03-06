صلاح مملکت در این است که نامجو در حوزه دیگری خدمت کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی رضا حسینی نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی که در موافقت با استیضاح وزیر نیرو سخن می گفت، با بیان اینکه نامجو انگیزه ای برای وزارت ندارد، اظهار داشت: من حرف دهک های پایین جامعه را می زنم که به دلیل نداشتن آب شرب مشکلات زیادی دارند.

وی افزود: اگر امروز فشاری را که مدیران استان کرمان به من وارد کردند برای حل مشکلات گذاشته بودند بسیاری از مشکلات مردم حل شده بود.

رضا حسینی تاکید کرد: مردم در حالیکه مبلغ خودیاریشان را پرداختند کردند، در گرفتن انشعاب برق و روشنایی معابر مشکلات زیادی دارند.

نماینده شهربابک با بیان اینکه در روز رای اعتماد از شما به عنوان یک ایثارگر و برادر دو شهید یاد شد، گفت: احترام شما در جای خود، اما امروز آزادگان و خانواده های شهدا به دلیل بی مهری ومشکلات موجود اعتراضات زیادی را به شما دارند و نارضایتی در بدنه جامعه ایجاد شده است که مانند آتش زیر خاکستر است.

وی در پایان تاکید کرد: من به عنوان یک اصولگرا و همشهری شما عرض می کنم که صلاح شما و مملکت در این است که در حوزه دیگری خدمت رسانی کنید.