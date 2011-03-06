ویژگی جشنواره تئاتر تجربه مستقل بودن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر تجربه عصر شنبه 14 اسفندماه در تالار شهید آوینی دانشکده پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. در این مراسم محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور، محمود استاد محمد، ناصح کامکاری، فریندخت زاهدی، ناصر آقایی و جمعی دیگر از هنرمندان و استادان دانشگاه تهران حضور داشتند.

در این مراسم که با نیم ساعت تاخیر ساعت 18:30 برگزار شد، بعد از تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تک‌خوانی و تکنوازی یکی از هنرمندان عرصه موسیقی، مهدی سلطانی دبیر جشنواره پس از ابراز خوشحالی از حضور هنرمندان در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که در خدمت هنرمندانی هستیم که اولویت اولشان برای اجرای تئاتر پول نیست. در تئاتر تجربه ما چه فقیرانه، چه معصومانه اما چه صادقانه با یکدیگر روبرو می‌شویم.

وی سپس درباره طرح‌ها و نمایش‌های ارایه شده به این جشنواره گفت : 84 گروه در دو مرحله طرح‌هایشان را به جشنواره تجربه ارایه کردند که در نهایت 27 کار برای اجرای انتخاب شدند. داوران براساس کیفیت نمایش‌ها را انتخاب کردند و اولویت با هیچ دانشگاهی نبوده است. این جشنواره در دو بخش آزاد و بخش ویژه با موضوع "مهاجرت" برگزار شد و اجراها نباید کمتر از 15 دقیقه و بیشتر از 30 دقیقه بود.

سلطانی ادامه داد: سیر رسیدن به مقصد در این جشنواره مهمتر از خود مقصد بوده است. ویژگی مثبت جشنواره تئاتر تجربه مستقل بودن آن است و همین استدلال باعث شد که هیچ حامی مالی حاضر به کمک به ما نشود. داورانی که انتخاب شدند از بهترین هنرمندان تئاتر کشور بودند و این باعث افتخار من است که دعوت من را خالصانه اجابت کردند.

وی داوران بخش بازبینی را به این ترتیب معرفی کرد: محمود استادمحمد، علی اصغر دشتی، عاطفه تهرانی، پیام دهکردی، منوچهر شجاع، فرشاد فرشته حکمت. همچنین مهتاب نصیرپور، محمد رحمانیان، نادر برهانی مرند، ناصح کامکاری و محسن علیخانی داوران بخش مسابقه بودند.

سلطانی در ادامه این مراسم بعد از اعلام تعداد طرح‌های فرستاده شده از دانشکده‌های مختلف از مجید نظیمی قائم مقام جشنواره تشکر کرد و گفت: اگر جشنواره کیفیتی داشت بدون وجود کمک‌های مجید نظیمی قائم مقام جشنواره امکان‌پذیر نمی‌شد، همچنین از علی ثقفی دبیر اجرایی جشنواره و نوید فیاض و بهروز خرم بسیار سپاسگزارم.

در ادامه این مراسم فیلم کوتاهی درباره دکتر ناصر آقایی پخش شد و سپس با حضور مهندس صنیعی‌پور مدیر گروه دانشکده پردیس هنرهای زیبا از ناصر آقایی تقدیر شد.

صنیعی گفت: شاید اگر امروز مسئولین تئاتر کشور به جایی رسیده‌اند از همین تئاتر تجربه بوده است. آقای سلطانی! فقط جمعی که شما به آن اشاره کردید اعضای یک خانواده نیستند بلکه همه دانشجویانی که در این جا حضور دارند با ما یک خانواده را تشکیل می‌دهند. از همه تشکر می کنم و به نیابت از رئیس پردیس هنرهای زیبا دکتر عزیزی این لوح یادبود را به دکتر آقایی تقدیم می‌کنم.

در ادامه مراسم اختتامیه، آقایی درباره چگونگی برگزاری اولین دوره‌های جشنواره تئاتر تجربه گفت: حدود بیست و چند سال پیش مرکز تئاتر تجربه با اندیشه خود دانشجویان شکل گرفت. من سالها شاهد رشد کیفی جشنواره بودم و این اواخر احساس کردم که این جشنواره در مقایسه با جشنوار‌ه‌های دیگری مثل جشنواره تئاتر دانشگاهی چه از لحاظ کمی و چه کیفی سرآمد دیگر جشنواره‌ها بوده است.

بعد از صحبت‌های آقایی متنی را که محمود استاد محمد درباره مهاجرت نوشته بود توسط مجری برنامه که از دانشجویان نمایش پردیس هنرهای زیبا بود، خوانده شد. پس از آن فیلم کوتاهی از ادنا زینلیان استاد طراحی صحنه دانشکده هنرهای زیبا پخش شد و پس از آن با حضور فریندخت زاهدی لوح تقدیری به وی اهدا شد.

در ادامه مراسم مهتاب نصیرپور بیانیه هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر تجربه را قرائت کرد. وی گفت: تعدادی از کارهای این دوره از جشنواره متاسفانه از سطح کیفی بالایی برخوردار نبود و بیشتر در سطح اتودهای کلاسی بودند. اما خوشحالم همه نمایش‌های جشنواره فارغ از کیفیت‌شان در یک نکته مشترک بودند :اعتراض. اعتراض به آنچه هست و نباید باشد. اعتراض به مثابه نیاز و ضرورت زمانه‌ای که دانشجویانش طلایه‌داران آزادی و دوستی هستند. کاش گوش شنوایی باشد.

پس از بیانیه هیئت داوران جوایز دوازدهمین جشنواره تئاتر تجربه به این ترتیب اعلام شد:

جایزه طراحی صحنه: لوح افتخار و مبلغ یک میلیون ریال جایزه نقدی به امین ابراهیمی و سعید حسنلو برای نمایش "جای دیگر" اهدا شد.

تندیس بهترین طراحی صحنه به علاوه لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به مریم نورمحمدی و جاوید رمضانی برای نمایش "بچه سارافینا" تعلق گرفت.

همچنین لوح تقدیر بهترین بازیگری زن به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی به سما موسوی برای نمایش "صحنه اتاقی کم نور است" و مریم نورمحمدی برای "بچه سارافینا" اهدا شد.

تندیس بهترین بازیگری جشنواره به رکسانا صنم‌یاربرای نمایش "سینما رکس" تعلق گرفت.

در بخش بازیگری مرد لوح تقدیر به مصطفی پوریوسف و ایمان صیاد برهانی برای نمایش "چهره مرد هنرمند در جوانی" تعلق گرفت.

تندیس بهترین بازیگری مردم به امین ابراهیمی برای "جایی دیگر" اهدا شد.

در بخش نمایشنامه‌نویسی لوح تقدیر به سید محمد مساوات برای نمایش "زیدان"، جابر رمضانی "بچه سارافینا" و سروش قاسمیان "صحنه اتاقی کم نور است" اهدا شد.

تندیس بهترین نمایشنامه‌نویسی به امین ابراهیمی برای نمایش "جای دیگر" تعلق گرفت.

لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین کارگردانی به محمد درخشان برای "زیدان"، سروش قاسمیان برای "صحنه اتاقی کم نور است" و امین ابراهیمی برای "جایی دیگر" اهدا شد.

تندیس بهترین کارگردانی جشنواره تئاتر تجربه به مصطفی هرآئینی برای "چهره مرد هنرمند در جوانی" تعلق گرفت.

منتخب بخش آزاد نمایش "چهره مرد هنرمند در جوانی" به کارگردانی مصطفی هرآئینی و منتخب بخش مهاجرت جشنواره نمایش "جای دیگر" به کارگردانی امین ابراهیمی بودند.

از ابتدای برگزاری مراسم دانشجویانی که در سالن حضور داشتند به تفصیل دوستان خود را تشویق کرده و از دانشکده‌های خود مانند هنر و معماری ، سوره و پردیس هنرهای زیبا با دست زدن و بردن نام آنها حمایت می کردند.