هشدار مهندسان؛ احداث مترو در فلورانس و احتمال نابودی نماد مشهور رنسانس

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهرا پدیده بی توجهی به آثار باستانی و تاریخی مختص کشور ایران نیست، در کشورهای دیگر جهان نیز رواج دارد، در واقع به جز ایران کشورهای مشهور دیگری نیز هستند که گنجینه ای ارزشمند از آثار باستانی دارند اما به بهانه ساخت و توسعه حمل و نقل شهری و افتتاح خطوط مترو، آثار باستانی را در معرض خطر نابودی قرار می دهند! پس زیاد نگران نباشید! این یک پدیده جهانی و همه گیر است که یکی از مشهورترین مجسمه های جهان را نیز دچار بحران کرده است.

مجسمه داود ساخته هنرمند مشهور "میکل آنژ" پیش از این روزهای خوبی را پشت سر گذاشته بود، او برای قرنها بر روی دو پایش ایستاده بود و با وجود اینکه شاید قرنها ایستادن او را خسته کرده باشد، اما هنوز پابرجا مانده است.

اکنون برخی نگرانند که عملیات مهندسی که در زیر پای او در حال انجام است به یکباره منجر به فروپاشی این نشانه ارزشمند دوران رنسانس شود. ساخت متروی سریع السیری در زیر شهر فلورانس و در زیر پای "داود" ارتعاشات شدیدی را به وجود می آورد که می تواند برای ادامه بقای این مجسمه مهلک باشد.

به گفته "فرناندو دی سیمونه" متخصص مهندسی زیرزمینی، این مسیر مترو از فاصله 600 متری مجسمه عبور می کند و عبور قطار از روی این مسیر منجر به ایجاد و پراکنده شدن تَرَکهای ریزی بر روی قوزک پای مشهور "داود" شده است. به گفته وی جایگاه "داود" تا پس از زمان حفاری نیز حرکت نکرده بود اما اکنون خطر جدی فروپاشی مجسمه را تهدید می کند.

مجسمه "داود" از مواد مقاومی ساخته نشده است و سنگ مرمری که داود از آن تراشیده شده است از مرغوبترین انواع سنگ مرمر به شمار نمی رود. علاوه بر این زاویه ایستادن مجسمه به گونه ای است که فشار زیادی را به پاها و قوزک پای داود وارد می آورد.

تا به حال منتقدان زیادی درخواست انتقال این خط قطار زیر زمینی را داده اند اما در حال حاضر اینطور به نظر می رسد که مقامات محافظ این مجسمه ارزشمند، مانند دیگر کشورهای جهان! تنها به بررسی تاثیرات عملیات ساخت مترو بر روی مجسمه اکتفا کرده اند.

از سویی دیگر فلورانس شهری است که وقوع زمین لرزه در آن پدیده ای عادی است و تا به اینجا مجسمه داود توانسته در برابر این ارتعاشات طبیعی از خود مقاومت نشان دهد اما ظاهرا بهتر است برای دوران کهنسالی این مجسمه منزلگاه امن تری پیدا شود تا از خطر ارتعاشات انسانی در امان بماند.

بر اساس گزارش سی نت، به هر حال امید می رود پیش از اینکه در یک شب غم انگیز، فردی ناچار شود قطعات خرد شده این مجسمه را از روی زمین جمع آوری کند، راه حل مناسبی برای نجات "داود" یافته شود.