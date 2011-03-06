نیازهای پایان سال مردم شهریار تامین خواهد شد

احمد ربیع زاده در حاشیه افتتاح نمایشگاه فروش بهاره شهرستان شهریار به خبرنگار مهر گفت: کالا های مورد نیاز مردم در 400 غرفه و دو مرکز نمایشگاهی عرضه می شود.

این مسئول ادامه داد: در راستای رفاه حال عمومی و تسهیل در خرید روزهای پایانی سال اهالی این شهرستان بهای کالاهای ارائه شده در مراکز مذکور بین 15 تا 30 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.



وی با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این دو نمایشگاه عنوان کرد: تنظیم بازار شب عید، کنترل قیمتها، حذف واسطه گران و عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف از اهداف مهم برگزاری این دو نمایشگاه است.

ربیع زاده با بیان اینکه در تامین مایحتاج پایان سال مردم شهریار مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نمایشگاه های یاد شده توسط مجمع امور صنفی شهرستان و تحت نظارت اداره بازرگانی برگزار شده است و خوشبختانه در تامین مایحتاج پایان سال مردم شهریار مشکل خاصی وجود ندارد.

فرماندار شهرستان شهریار بیان داشت: بازرسان اداره بازرگانی بصورت مستمر در نمایشگاه های سطح شهرستان حضور خواهند داشت تا اقلام این مراکز با 15 الی 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت بازار عرضه گردد.

این مسئول ادامه داد: این دو نمایشگاه با 400 غرقه در محل پایانه شهرداری در میدان قائم و مصلی بزرگ نماز جمعه شهریار در خیابان انقلاب به مدت 12 روز برپا می باشد و مردم می توانند از 11 تا 23 اسفند به مراکز خرید فوق مراجعه کنند.

وی در پایان افزود: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایات خود را به سامانه 124 اعلام کنند تا رسیدگیهای لازم در این باره صورت پذیرد.

شهریار با مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع و جمعتی نزدیک به 494 هزار و 771 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب و در مناطق غربی این استان واقع شده است.

این شهرستان از غرب با شهرستانهای کرج و ملارد، از شمال با شهرستانهای قدس و تهران، از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرند و از شرق با شهرستان اسلامشهر دارای مرز مشترک است.