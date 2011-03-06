فرید عامری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح بازرسی نوروزی جایگاه‌های سوخت از امروز 15 اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی، گفت: هدف از اجرای این طرح تامین سوخت مورد نیاز مردم و ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی به ویژه در مسیرهای پرتردد است.

وی با تاکید بر اینکه طرح نظارت بر عرضه فرآورده های نفتی در قالب 15 گروه نظارتی در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آغاز شده است، تصریح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح از هفته اول اسفند ماه آمادگی جایگاههای عرضه بنزین، گازوئیل و CNG در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر تمهیدات لازم از نظر ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی و آمادگی ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی به عمل آمد.

وی با اعلام اینکه این طرح نوروزی تا 15 فروردین ماه سال 1390 در بیش از چهار هزار و 400 جایگاه بنزین، گازوئیل، سی.ان.جی و ال.پی.جی به طور همزمان اجرایی می شود، تاکید کرد: از امروز حالت آماده باش در تمامی جایگاههای سوخت به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم در نظر گرفته شده است.

عامری همچنین پیشتر از راه اندازی حداقل 14 جایگاه سیار بنزین در سطح بزرگراه ها و جاده های پر رفت و آمد کشور خبر داده و به مهر گفته بود: همزمان با بازرسی و نظارت برای عرضه بنزین نوروزی به مردم، با تمامی تخلفات جایگاهها برای عرضه سوخت برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم با توزیع فرم های نظرسنجی در جایگاهها، کیفیت خدمات در زمینه سوخت رسانی و پرداخت الکترونیک بهای سوخت مورد ارزیابی و بررسی هموطنان قرار داده است.

در حال حاضر یکهزار و 611 جایگاه سی.ان.جی و دو هزار و 800 جایگاه بنزین و گازوئیل فعال در 31 استان کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.