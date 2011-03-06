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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

2 زمین لرزه 3.4 ریشتری شرق کرمان را تکان داد

2 زمین لرزه 3.4 ریشتری شرق کرمان را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: ساعاتی پیش دو زمین لرزه 3.4 ریشتری فهرج و ریگان را بار دیگر به لرزه در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه در دقایق ابتدایی صبح یکشنبه زمین لرزه 5.1 ریشتری فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند دو زمین لرزه 3.4 ریشتری پی در پی نیز در حسین آباد فهرج و محمد آباد ریگان رخ داد.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نخستین زمین لرزه ساعت 4 و 3 دقیقه صبح امروز در حسین آباد فهرج و در عمق هفت کیلومتری زمین و درمشخصات جغرافیایی 59.01 درجه طول جغرافیایی و 28.74 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

زمین لرزه دوم نیز ساعت 8 و 16 دقیقه و در عمق 29 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 58.93 درجه طول جغرافیایی و 28.44 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

بنا به اعلام فرمانداریهای این دو شهرستان زلزله خیز کرمان این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته اند.

شرق کرمان طی دو ماه گذشته با دو زمین لرزه بالای 6 ریشتر به لرزه در آمده است.

کد مطلب 1267801

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