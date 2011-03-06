ضوابط اختصاصی داوطلبان کنکور ارشد پزشکی در 3 دانشگاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سه دانشگاه دارای ضوابط اختصاصی برای پذیرش هستند که داوطلبان باید در زمان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد این ضوابط را در نظر داشته باشند.

تمامی داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 - 90 که مایل به انتخاب دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله هستند، باید عضو رسمی نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی وزارت دفاع باشند و با ارائه گواهی عضویت از محل خدمت مجاز به شرکت و انتخاب دانشگاه هستند.

همچنین افرادی که داوطلب انتخاب دانشگاه علوم پزشکی ارتش هستند نیز باید شرایط خاص ورود به این دانشگاه را دارا باشند. از جمله این شرایط پرسنل پایور ارتش، عدم محکومیت به محرومیت از خدمت دولتی، عدم سابقه عضویت و یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی، عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء پیشینه کیفری به اعلام مراجع ذیصلاح است.

همچنین شرایط دیگری از جمله سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت هزینه های دوره آموزشی در صورت استعفا و یا اخراج بر اساس قوانین ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن و عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران از شرایط عمومی برای انتخاب این دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی است.

دانشگاه علوم پزشکی ارتش شرایط اختصاصی را نیز برای داوطلبان کنکور ارشد در این دانشگاه اعلام کرده است بر اساس این شرایط دانش آموختگان رشته های پرستاری و روانشناسی در صورت داشتن مجوز ادامه تحصیل از اداره بهداشت و درمان نیروی محل خدمت می توانند در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.

همچنین معدل کل دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد باید 14 و یا بیشتر باشد و صدور مجوز برای شرکت در آزمون منوط به هماهنگی نیروی مربوطه و تایید دانشگاه علوم پزشکی ارتش است.

بر اساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تحصیل در این دانشگاه غیرشبانه روزی بوده و کلیه هزینه های آموزشی برعهده ارتش است و دانشگاه نیز تعهدی در قبال خوابگاه نداشته اما در صورت امکان خوابگاه واگذار خواهد شد.

داوطلبان مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه شاهد نیز باید مطلع باشند که این دانشگاه شرایط خاصی را برای پذیرش دارد. بر اساس اعلام دانشگاه شاهد میزان سه برابر ظرفیت پذیرش برای هر رشته به آن دانشگاه به ترتیب اولویت نمره علمی معرفی می شوند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در پنجم مردادماه سال 90 این افراد را به دانشگاه شاهد معرفی می کند و این افراد پس از انجام مصاحبه و طی مراحل مربوطه به آن دانشگاه، مورد پذیرش نهایی قرار می گیرند.

به گزارش مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 91 - 90 از روز چهارشنبه 4 اسفند ماه آغاز شده و تا 24 اسفند ادامه دارد. آزمون در چهار نوبت صبح و بعد از ظهر در روزهای 2 و 3 تیرماه در 24 شهر، 55 رشته برگزار می شود.