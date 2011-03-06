دستگاه آرام بخش راننده توسط دانشجوی واحد دماوند به ثبت رسید

این مخترع دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: من که دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش نفت واحد دماوند هستم به همراه دکتر عباس زاده استاد و روشنک رجبلو دیگر همکار موفق به این اختراع شده ایم.

کامبیز مهدیزاده فرساد پیرامون اختراع فوق خاطرنشان کرد: دستگاه آرام بخش راننده در هنگام رانندگی، هوشیاری فرد خواب آلودی که ناخودآگاه قصد دارد به خواب کامل و خطرساز فرو برود را از طریق افشانه ای مخصوص تقویت کرده و بروز سوانح احتمالی را به حداقل می رساند.

وی ادامه داد: مجموعه کارشناسان در این اختراع از تخصصهایی نظیر پزشک داروساز و عطاری سنتی نیز بهره گرفته اند تا ماده ای با ضریب هوشیاری بیشتر و در عین حال زیان بهداشتی کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

مهدیزاده افزود: در نهایت از ترکیب عصاره موادی همچون دارچین و نعنا ماده ای بدست آمد که افزایش هوشیاری را بدنبال دارد تا پس از این مرحله سازوکارهای لازم درخصوص پخش مواد یاد شده بصورت افشانه در اتومبیل ساخته و پرداخته شود.

این دانشجوی مخترع از تعبیه حسگرهای تشخیص خواب آلودگی راننده در مرحله بعدی این طرح خبر داد و گفت: طرح افشانه کنترل استرس حاصل یکسال پژوهش مستمر بود و پس از این مرحله تشخیص خواب آلودگی توسط حسگرهای تعبیه شده روی فرمان خودرو نیز به انجام خواهد رسید.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.