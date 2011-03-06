سیاستهای اصل 44 در مناطق محروم معلق نگه داشته شود

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: بیکاری مردم استان ایلام را فراری داده است و این استان به یک استان مهاجرفرست در کشور تبدیل شده است.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس با اشاره به اینکه سرمایهگذاران حاضر نیستند در مناطق محروم به ویژه در بخش صنعت سرمایهگذاری کنند تاکید کرد: از این رو چنانچه دولت احداث و ایجاد کارخانجات صنعتی را در این استانها مشروط به حضور بخش خصوصی بداند عملا تأسیس شهرکهای صنعتی و کارخانجات امکانپذیر نخواهد بود.
علی عزتی اظهار داشت: با وجود مراکز مختلف آموزش عالی در کشور، روزانه تعداد تحصیلکردگان بیکار هم چنان رو به افزایش است اما در ادارات ما استخدامی وجود ندارد و بانکها پرداخت تسهیلات اشتغال زایی را تعطیل کرده اند.
عزتی یادآور شد: ایلام نیاز به حمایت و محبت مسئولان کشور دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به اجرای سیاستهای اصل 44 تصریح کرد: مناطق محروم از این تصمیم آسیب خواهند دید چرا که بخش خصوصی به سرمایهگذاری در استانهای محروم کشور علاقهای ندارد.
عزتی گفت: براساس نظر سنجی انجام شده از سوی سازمان ملی جوانان مهمترین خواسته جوانان کشور از دولت ایجاد اشتغال است.
این نماینده مجلس ادامه داد: آمارهای به دست آمده از پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان که از سوی سازمان ملی جوانان انجام شده نشان میدهد که 32 درصد جوانان کشور معتقدند که مهمترین وظیفه دولت در برابر جوانان تأمین شغل و ایجاد امنیت شغلی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام افزود: چنانچه دولت اجرای اصل 44 را به ویژه در مناطق محروم برای یک دوره زمانی محدود به تعویق بیندازد و اعتبار مورد نیاز اجرای طرحهای صنعتی و کشاورزی را خود به دست گیرد میتوان انتظار داشت که با ایجاد اشتغال بخشی از مشکل فقر و بیکاری در این استانها کنترل یا حل شود.
علی عزتی گفت: متأسفانه اصل 44 قانون اساسی عامل پیشرفت کلانشهرها و مانع برای توسعه مناطق محروم شده است.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی کاهش تصدیگری دولت در سرمایه گذاری طرحهای اشتغالزایی است اما تا کنون نتایج مثبت این طرح در استان ایلام نمایان نشده و طرحهای اشتغالزایی این استان در بلاتکلیفی به سر می برد.
این نماینده مجلس افزود: ایلام یکی از استانهای محروم و توسعه نیافته کشور است که از زمان شروع اصل 44 قانون اساسی هنوز به توسعه ای که می توانست دست یابد نرسیده است و درحال حاضر شاهد عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری دولت در استان هستیم.
نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان اظهار داشت: با توجه به اینکه فقر و بیکاری در استانهای محروم کشور از جمله بزرگترین مشغلههای مردم است انتظار میرود دولت نسبت به سرمایه گذاری در این مناطق برای ایجاد شغل - حداقل برای چند سال- اجرای سیاستهای اصل 44 را در استانهای محروم کشور معلق نگه دارد.
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