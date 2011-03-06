سیاستهای اصل 44 در مناطق محروم معلق نگه داشته شود

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: بیکاری مردم استان ایلام را فراری داده است و این استان به یک استان مهاجرفرست در کشور تبدیل شده است .

نماینده مردم استان ایلام در مجلس با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در مناطق محروم به ویژه در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند تاکید کرد: از این ‌رو چنانچه دولت احداث و ایجاد کارخانجات صنعتی را در این استانها مشروط به حضور بخش خصوصی بداند عملا تأسیس شهرکهای صنعتی و کارخانجات امکانپذیر نخواهد بود .

علی عزتی اظهار داشت: با وجود مراکز مختلف آموزش عالی در کشور، روزانه تعداد تحصیلکردگان بیکار هم چنان رو به افزایش است اما در ادارات ما استخدامی وجود ندارد و بانکها پرداخت تسهیلات اشتغال زایی را تعطیل کرده اند.



عزتی یادآور شد: ایلام نیاز به حمایت و محبت مسئولان کشور دارد .

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به اجرای سیاستهای اصل 44 تصریح کرد: مناطق محروم از این تصمیم آسیب خواهند دید چرا که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در استانهای محروم کشور علاقه‌ای ندارد .

عزتی گفت: براساس نظر سنجی انجام شده از سوی سازمان ملی جوانان مهمترین خواسته جوانان کشور از دولت ایجاد اشتغال است .

این نماینده مجلس ادامه داد: آمارهای به دست آمده از پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان که از سوی سازمان ملی جوانان انجام شده نشان می‌دهد که 32‌ درصد جوانان کشور معتقدند که مهمترین وظیفه دولت در برابر جوانان تأمین شغل و ایجاد امنیت شغلی است .

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام افزود: چنانچه دولت اجرای اصل‌ 44 را به ‌ویژه در مناطق محروم برای یک دوره زمانی محدود به تعویق بیندازد و اعتبار مورد نیاز اجرای طرحهای صنعتی و کشاورزی را خود به دست گیرد می‌توان انتظار داشت که با ایجاد اشتغال بخشی از مشکل فقر و بیکاری در این استانها کنترل یا حل شود .

علی عزتی گفت: متأسفانه اصل 44 قانون اساسی عامل پیشرفت کلانشهرها و مانع برای توسعه مناطق محروم شده است .

وی تصریح کرد: یکی از اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی کاهش تصدیگری دولت در سرمایه گذاری طرحهای اشتغالزایی است اما تا کنون نتایج مثبت این طرح در استان ایلام نمایان نشده و طرحهای اشتغالزایی این استان در بلاتکلیفی به سر می برد .

این نماینده مجلس افزود: ایلام یکی از استانهای محروم و توسعه نیافته کشور است که از زمان شروع اصل 44 قانون اساسی هنوز به توسعه ای که می توانست دست یابد نرسیده است و درحال حاضر شاهد عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری دولت در استان هستیم .