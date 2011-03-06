پرسپولیس، پرسپولیس است حتی در این روزها/ برای پیروزی ناامید نیستیم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیمش برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از دیدار با سایپا تغییراتی در مدیریت باشگاه ایجاد شد و در حال حاضر تیم به شرایط عادی بازگشته است. مدیریت جدید هم سنگ تمام گذاشته و امیدواریم با حمایت رسانه‌ها و مردم وضعیت تیم روز به روز بهتر شود.

وی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک نتایج تغییرات در تیم مشخص خواهد شد، افزود: بازیکنان تیم هم در هفته اخیر عملکرد خوبی داشتند و برای دیدار مهم با تیم پرسپولیس کاملا آماده هستند. اگر آنها در زمین مسابقه مانند تمرینات باشند و نکات مدنظر کادرفنی را به بهترین شکل اجرا کنند، می‌توانیم برابر پرسپولیس به نتیجه دلخواه دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در مورد تیم پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس، پرسپولیس است، حتی در شرایط فعلی؛ مانند شیر که اگر پیر هم شود، همچنان شیر است. پرسپولیس در این روزها مشکلاتی دارد که تفسیر شعر "هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانه‌ای" است. قطعا آنها هم نقاط قوت و ضعفی دارند که اگر بتوانیم با به خوبی نقاط قوت آن‌ها را مهار کنیم و اگر نقاط ضعف‌شان استفاده کنیم، طبیعتا برنده این بازی خواهیم شد.

‌وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد تیمش در این دیدار بازنده باشد، خاطرنشان کرد: در فوتبال ایران هر تیمی که در مسابقات کمتر اشتباه کند، شانس موفقیت و پیروزی‌اش بیشتر است. ما هم هدفمان این است که برابر پرسپولیس خوب و کم اشتباه بازی کرده و اصلا ناامید نیستیم که مقابل پرسپولیس به پیروزی دست یابیم.

یاوری در مورد مشکل اصلی این تیم که بی دقتی مهاجمان در زدن ضربات آخر است، تاکید کرد: در این مدت خصوصا در بازی‌های تدارکاتی مهاجمان پایشان به گل باز شده و قطعا با انگیزه که بازی با پرسپولیس برایشان ایجاد می‌کند، می‌توانند در این بازی با گلزنی خود به موفقیت تیم کمک کنند.

وی که در زمان هدایت تیم‌های شاهین بوشهر و صبای قم موفق به شکست تیم پرسپولیس شده است، در مورد اینکه در این بازی هم می‌تواند آن موفقیت‌ها را تکرار کند، تصریح کرد: ان‌شاء الله این دو موفقیت در بازی فردا سه شود و با تیم سوم هم پرسپولیس را مغلوب ‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در پایان در خصوص اینکه آیا می‌تواند این تیم را در لیگ برتر نگه دارد؟ گفت: تمام هدف مدیریت جدید، کادرفنی و بازیکنان حفظ تیم در لیگ برتر است. در حال حاضر 7-8 تیم شرایط سختی را سپری کرده و در خطر سقوط قرار دارند اما به شما اطمینان می‌دهم با توجه به امتیازات باقیمانده، در پایان لیگ وضعیت جدول اینگونه نبوده و تغییرات بسیاری خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان در هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:15 دقیقه فردا دوشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار می‌شود.