به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و بررسی استیضاح وزیر نیرو و در موافقت با این استیضاح اظهار داشت: برخی سایت های حامی وزارت نیرو نمایندگان را به سیاه نمایی متهم کرده اند تا از این طریق اذهان مردم را مخدوش کنند در حالیکه مردم خدمتگزاران خود را به خوبی می شناسند و آنها را مبرا از این اتهامات می دانند.

وی با اشاره به شعار اصلی رئیس جمهور مبنی بر عدالت محوری، گفت: با وجود این شعار اما تنها شخص رئیس جمهور نیست که اداره امور کشور را بر عهده دارد بلکه مسئولان و وزرا نیز در تحقق این شعار سهیم هستند.

مرادی گفت: وزارت نیرو، یکی از وزارتخانه های کلیدی کشور است که متاسفانه در جهت تحقق شعار عدالت محوری قدم بر نمی دارد و نتوانسته از مدیران شایسته و بی طرف در این حوزه استفاده کند.

نماینده ممسنی گفت: هر کس در جایگاه و مسئولیتی به ویژه وزارت قرار می گیرد باید اولین گامش را عدالت و کسب رضایت خدا قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قوانین بودجه سنوات گذشته و بودجه سال جاری و همچنین بودجه سال 90 مصداق هایی وجود دارد که نشان از عدم اجرای عدالت در وزارت نیرو دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: بررسی بودجه سنوات گذشته در فصل آب نیز نشان می دهد که وزارت نیرو به هیچ وجه عدالت را در این بخش رعایت نکرده است. به عنوان مثال در مورد سدی که ذخیره آب آن 15 میلیون متر مکعب است 6 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است اما برای سدی که ذخیره آب آن یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب است 7 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های تملک دارایی استانها نیز گفت: در این بخش نیز شاهد بی عدالتی در تخصیص اعتبارات هستیم و به عینه بی عدالتی محض را در توزیع اعتبارات می بینیم. به عنوان مثال در استانی با 698 هزار جمعیت 35 میلیارد تومان اعتبار تامین شده در حالیکه در استانی دیگر با یک میلیون جمعیت 22 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است. در شهری با جمعیت 260 هزار نفر 2 میلیارد اعتبار و در شهر دیگری با 37 هزار نفر جمعیت 5 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است. در شهر دیگری با 4 هزار جمعیت 1.5 میلیارد تومان اعتبار و در شهر دیگری با 157 هزار نفر جمعیت 600 میلیون تومان برای بخش فاضلاب اعتبارات پیش بینی شده است.

نماینده ممسنی خاطر نشان کرد: همکاران جالب است بدانید که برخی از پروژه هایی وجود دارد که حتی با کوچکترین مطالعه، در بودجه کشور لحاظ شده است و وزارت نیرو برای آنها پیشنهاد ردیف داده است این در حالیست که پروژه هایی وجود دارد که سالها منتظر مصوبه کمیسیون دولت هستند.

وی در پایان سخنانش خطاب به نمایندگان گفت: شما سوگند یاد کرده اید و در مقابل مردم مسئول هستید هر چند نامجو فرد ارزشمندی است اما تعهدتان را مقابل مردم فراموش نکنید.