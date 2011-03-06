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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

سرلشگر فیروزآبادی:

دریچه همه نعمت های خدا نماز است

دریچه همه نعمت های خدا نماز است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دریچه همه نعمت های خدا را نماز دانست وافزود: ثمره نماز محبوب خدا شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار دکتر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  در همایش نماز نیروهای مسلح که با حضور مقامات کشوری و لشگری و مسئولان این ستاد صبح امروز یکشنبه برگزار شد اظهار داشت: اینکه خدای متعال برای انسان همه عالم را خلق کرده نشانه بزرگی انسان است چرا که می تواند به تنهایی خلیفه خدا بر روی زمین شود.

وی ادامه داد: خداوند می فرمایند کسانی را که برای طهارت خود کوشش می کنند دوست دارم  بنابراین کسی که وضو می گیرد و نماز می خواند را خداوند دوست دارد. پس ما هم باید دوست بداریم کسی را که خداوند او را دوست دارد.

وی تصریح کرد: خداوند پیامبر، ولی خود و مومنین را دوست دارد و آنها را به سمت نور می آورد و این به سمت نور آوردن یعنی به سمت نماز آمدن

فیروزآبادی در ادامه نماز را دریچه همه نعمت های خداوند دانست و افزود: پیامبر می فرمایند نماز نور چشم من است در حقیقت نماز نور چشم پیامبری است که با شرافت ترین مخلوقات و انسانهاست.

وی با بیان اینکه ثمره نماز محبوب خدا شدن است، گفت: نمی شود کسی به نماز وصل باشد و از نعمت های الهی محروم گردد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خداوند نماز خواندن را در 5 وعده قرار داده است در بیان علت آن گفت: این در حقیقت به خاطر آن است که انسان فراموش کار است و در این 5 وعده دائم به یاد خدا باشد

کد مطلب 1267814

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