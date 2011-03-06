صهیونیستها؛ غایب و حاضر انقلاب ملل عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای با عنوان "اسرائیل در کجای انقلاب های عربی قرار دارد؟ " نوشت: غایب و حاضر هر آنچه که از انقلاب های تکان دهنده در خاورمیانه عربی- اسلامی می گذرد همان اسرائیل است.

"سعید محیو" نویسنده این مقاله خاطر نشان می کند: این غایب که حاضر بود حضورش را به شکلی متناقض و بسیار تعجب آور به اثبات رساند. چرا که در روزهای اول وقوع انقلاب مصر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی طلبکارانه از آمریکا می خواست تا با دخالت در امور مصر رژیم "حسنی مبارک" را نجات دهد و در عین حال از وقوع هر زلزله ای که منطقه عربی را بلرزاند و درنهایت منجر به وقوع انقلابی با سرمنشأ دینی مانند آنچه در ایران به وقوع پیوست هشدار داد. دراین حال وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درهمان روزها وقوع هرگونه انقلابی را با صبغه دینی و مذهبی در کشورهای عربی به شدت رد کرد.

روزنامه الخلیج درادامه این پرسش را مطرح می کند که به راستی چرا مقامات اسرائیلی درقبال انقلاب های عربی مواضعی یکسان اتخاذ نمی کنند؟ و درعین حال پاسخ می دهد: قبل از هرچیزی باید گفت که این تضاد در آراء و دیدگاه های سران رژیم صهیونیستی درقبال انقلاب عربی به ویژه مصر در حقیقت بیانگر موضعگیری متحد استراتژیکی و سیاسی اسرائیلی ها است که محور آن را کمک به رژیم های دیکتاتور عربی برای باقی ماندن تشکیل می دهد.

به این ترتیب بود که نتانیاهو از روز اول انقلاب مصر در 25 ژانویه شروع به تحت فشار قرار دادن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کرد تا به حسنی مبارک اجازه تسویه حساب به انقلابیون را با استفاده از خشونت و اعمال زور بدهد و همچنین به ارتش مصر برای اجرای این جنایت نیز فشار بیاورد درعین حال نیز اخبار رسیده از آن زمان حاکی از آن بود که تل آویو در اواخر ژانویه چند تن کمک نظامی برای نیروهای پلیس مصر ارسال کرد.

اما به محض اینکه این تلاش ها با مقاومت مردم مصر با شکست مواجه شد رژیم صهیونیستی به تبلیغات رسانه ای و سیاسی در داخل آمریکا روی آورد که دولت اوباما را به رها کردن همپیمانان تاریخی اش در خاورمیانه و فراهم نمودن زمینه برای روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر متهم می کند.

الخلیج درپایان تاکید می کند: این گونه برخورد اسرائیل با انقلاب های مردمی عربی که خواستار دموکراسی هستند به تمام معنی کلمه بسیار خشونت طلبانه و دیوانه وار بود اما درعین حال یک امر واقعی بود.