جهانی سازی باید منافع مساوی برای تمام کشورها داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مجتبی هاشمی ثمره شامگاه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج اظهار داشت: ما در متن انقلاب بزرگ هستیم، انقلاب بزرگی که چشمه آن از ایران جوشید و امروز هم امواجش در عالم پیش می رود این برخلاف تصور عدهای است که گمان می کنند که فقط در منطقه خاورمیانه این تغییرات صورت گرفته درحالیکه این موضوع حرکتی جهانی است.

وی افزود: بحث اعتراض به وضعیت موجود جهانی، سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و تلاش برای برپایی عدالت مبارزه با استکبار جهانی و ظلم نیز در حال حاضر به امری جهانی تبدیل شده است.

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: عدالت به مفهوم حفظ کرامت و شان انسانی، احترام متقابل و منافع متقابل و توسعه دوستی و برادری و ارتقاء و کمال انسانی است.

وی ادامه داد: عدالت یک ارزش انسانی و الهی است که کسی نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و آنرا محکوم کند و در حقیقت عدالت دارای ریشه وجودی است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مسئله هسته ای نیز گفت: در موضوع هسته ای دو سوال اساسی مطرح شد که آیا داشتن چرخه سوخت هسته ای امری خوب یا بد است.

همه کسانی که در مقابل ایران ایستاده اند چرخه سوخت هسته ای دارند

هاشمی ثمره ادامه داد: همه کسانی که در مقابل ایران ایستاده اند چرخه سوخت هسته ای دارند و این در حالی است که ایران نیز تنها به دنبال انرژی هسته ای بوده و کشور به دنبال سلاح هسته ای نیست.

دستیار ویژه رئیس جمهوری عنوان کرد: این منطق را هیچ کس نمی تواند در مقابلش ایستادگی کند و به رغم اینکه گفتند کوتاه بیایید و حرفی نزنید، در نهایت منطق جمهوری اسلامی بود که پیروز شد و خودشان زیر سئوال رفتند.

وی تاکید کرد: در اردیبهشت ماه در جلسه npt پیروزی بسیار بزرگی برای ایران بود و خلع سلاح هسته ای دومین راه است.

هاشمی ثمره در بخش دیگری از سخنانش گفت: هیچکس نگفته که رژیم صهیونیستی با چه بهانه ای به سرزمین قدس آمده و در آنجا مقدس شده است در حالیکه در جنگ جهانی دوم جمعیت جهان چقدر بوده است که 60 میلیون انسان کشته شده است.

وی ادامه داد: این عده مدعی هستند 60 میلیون انسان کشته شده است که 6 میلیون نفر از آنان یهودی بوده است و تمام سرمایه گذاری خود را برای این افراد می گذارند و خودشان آنها را کشته اند و در غرب و اروپا اتفاق افتاده است.

هاشمی خطاب به استعمارگران گفت: چرا از دیگران استفاده می کنید و برای جبران مظلومیت کشته شدگان، سرزمین اهداء می کنید و آنهم در هزار کیلومتر آنطرفتر از غرب چندین نفر را آواره کردید و کشتید و رژیمی جعلی در آن پایه نهادید.

آسیب رژیم صهیونیستی برای کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز زیاد است

دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: خسارتی که اروپایی ها و آمریکایی ها از رژیم صهیونیستی متحمل می شوند بسیار بیشتر از کشورهای منطقه خاورمیانه است.

وی عنوان کرد: اسرائیل با بیان اینکه در اروپا مظلوم واقع شده است سالهاست که که مردم اروپا را غارت می کند و تمام منافع اقتصادی و سیاسی اروپا از آن یهودیان است.

هاشمی ادامه داد: مسئولان بجای اینکه از مجلس کشور خود ترس داشته باشند از انجمن های یهودی مستقر در اروپا هراس دارند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی در آنجا بت شده است و هیچ هنجار و قانونی که برضد یهودیان و صهیونیست باشد کسی جرات اجرای آن را ندارد و کسی جرات بیان ناحقی اسرائیل را دارا نیست.

این مسئول یادآور شد: رئیس جمهور بت اسرائیل را در نخستین سفر خود به نیویورک شکست و با طرح یک سئوال مبنی بر اینکه چرا مانع از تحقیق درباره یک واقعه تاریخی می شوید پوچ بودن این بهانه را به دنیا ثابت کرد.

وی تاکید کرد: با وجود 10 سرویس اطلاعاتی قوی در آمریکا چگونه ممکن است دو هواپیما در 11 سپتامبر به برج دوقلو حمله کنند و بعد از آن هم به ساختمان پنتاگون حمله ور شوند چگونه تاکنون طراحان واقعی این حادثه مشخص نشده است و با راه اندازی زندانی عجیب در گوانتانامو و دستگیری عده ای که از دست رسانه ها بدور ماندند مدعی هستند عوامل اصلی این واقعه بازداشت شده اند.

هاشمی بیان کرد: این عده به بهانه حمله، افغانستان و عراق را اشغال کردند و قصد حمله به ایران را داشتند و حمله 33 روزه به لبنان مقدمه حمله به ایران بود نزدیک به 25 روز شورای سازمان ملل سکوت کرد و سپس قطعنامه ای صادر کرد.

ایران بت شورای امنیت سازمان ملل را شکست

وی در ادامه سخنان خود گفت: کار دیگری که دولت ایران انجام داد با معیار عدالت و پاکی و توحید بود و این اقدام شکستن بت شورای امنیت سازمان ملل بود.

هاشمی ادامه داد: بالاترین مرجع جهانی که می تواند قویترین آنها باشد و تصمیمات آن باید نافذ باشد در آن بالاترین بی عدالتی ها و تبعیض حاکم است و تنها فکرشان سلطه بر دیگر کشور هاست.

وی گفت: 5 قطعنامه پی در پی بر ضد ایران صادر کردند که جمهوری اسلامی به آنان بی اعتنایی کرد و سازمان ملل بی اعتبار شد.

این مسئول بیان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل هر تصمیمی و بیانیه ای که صادر می کند قدرت اجرایی ندارد و نمی تواند آن را اجرا کند.

وی تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی معتقد است باید نظم عادلانه ای در سازمان ملل حاکم شود و مشارکت عمومی در رهبری جهان حاکم گردد و ارای هر یک از کشورها یکسان باشد و نباید آرای سازمان ملل درجه یک و درجه دو نامگذاری شود.

هاشمی گفت: جهانی سازی یک رویکرد است اما تئوری که اروپا و غرب می کند طرحی است که در آن بیشترین بهره و نفع از آن برخی کشورها خواهد شد در حالیکه جهانی سازی باید منافع مساوی برای تمام کشورها داشته باشد

وی در پایان این مراسم به پرسشهای دانشجویان در خصوص مسائل مختلف پاسخ داد.

این برنامه تا ساعت 23 به طول انجامید.