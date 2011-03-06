پزشکی قانونی به 40 خودروی ویژه صحنه جرم نیاز دارد

احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر از نیاز این سازمان به خودروهای ویژه صحنه جرم خبر داد و افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل حضور متخصصان خود در صحنه حوادث و جرم، به خودروهای ویژه صحنه جرم نیاز دارد و درخواست خود برای تهیه این نوع خودروها را به مسئولان ذی ربط ارائه کرده است.

وی افزود: حضور متخصصان سازمان پزشکی قانونی به خصوص زنان متخصص این سازمان در صحنه‌های حوادث و جرم که ممکن است حتی در نیمه شب انجام شود باعث شده که وجود خودروهای ویژه صحنه جرم، بیشتر در این سازمان الزامی شود.

شجاعی اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون به جای خودروهای ویژه صحنه جرم از خودروهای شخصی مانند پراید و پژو و یا اینکه از خودرو دادستان استفاده می شود در حالی که در کشورهای دیگر استفاده از این خودروها اجباری است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هم اکنون به بیش از 40 خودروی ویژه صحنه جرم نیاز داریم که قیمت هر خودرو میانگین 30 میلیون تومان است.

وی افزود: با اینکه بارها و بارها به استانداران و در سفرهای استانی رئیس جمهور به مسئولان اعلام نیاز خودرو ویژه ارائه شده است ولی تنها استانداران تهران و خراسان شمالی و زنجان در این مورد اقدام کرده اند.

شجاعی گفت: خودروهای ویژه صحنه جرم معمولا پیکاپ است و به صورت 24 ساعته در آمده باش هستند. ضمن اینکه این خودرو غیر از خودروی حمل جسد است.