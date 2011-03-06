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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پزشکی قانونی به 40 خودروی ویژه صحنه جرم نیاز دارد

پزشکی قانونی به 40 خودروی ویژه صحنه جرم نیاز دارد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از نیاز فوری این سازمان به 40 خودروی ویژه صحنه جرم خبر داد و افزود: اکنون کارشناسان ما با پراید، تاکسی و خودروی اداری در محل صحنه جرم حاضر می شوند.

احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر از نیاز این سازمان به خودروهای ویژه صحنه جرم خبر داد و افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل حضور متخصصان خود در صحنه حوادث و جرم، به خودروهای ویژه صحنه جرم نیاز دارد و درخواست خود برای تهیه این نوع خودروها را به مسئولان ذی ربط ارائه کرده است.

وی افزود: حضور متخصصان سازمان پزشکی قانونی به خصوص زنان متخصص این سازمان در صحنه‌های حوادث و جرم که ممکن است حتی در نیمه شب انجام شود باعث شده که وجود خودروهای ویژه صحنه جرم، بیشتر در این سازمان الزامی شود. 

شجاعی اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون به جای خودروهای ویژه صحنه جرم از خودروهای شخصی مانند پراید و پژو و یا اینکه از خودرو دادستان استفاده می شود در حالی که در کشورهای دیگر استفاده از این خودروها اجباری است. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هم اکنون به بیش از 40 خودروی ویژه صحنه جرم نیاز داریم که قیمت هر خودرو میانگین 30 میلیون تومان است. 

وی افزود: با اینکه بارها و بارها به استانداران و در سفرهای استانی رئیس جمهور به مسئولان اعلام نیاز خودرو ویژه ارائه شده است ولی تنها استانداران تهران و خراسان شمالی و زنجان در این مورد اقدام کرده اند. 

شجاعی گفت: خودروهای ویژه صحنه جرم معمولا پیکاپ است و به صورت 24 ساعته  در آمده باش هستند. ضمن اینکه این خودرو غیر از خودروی حمل جسد است.

کد مطلب 1267818

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