کمبودی در بازار نفت وجود ندارد/ افزایش ذخیره سازی نفت در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی خطیبی درباره میزان ذخایر کشورهای مصرف کننده نفت، گفت: در حال حاضر آماری وجود دارد که نشان می‌دهد فقط ذخایر تجاری کشورهای O.E.C.D به 58 روز رسیده که از متوسط پنج سال گذشته که 53 روز بوده نیز بالاتر است.

نماینده ایران در هیات عامل اوپک، افزود: علاوه بر آن در شرایط فعلی حدود 60 میلیون بشکه نفت خام به صورت شناور روی آب وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش تولید نفت خام توسط برخی کشورها با هدف جبران کاهش تولید لیبی غیر ضروری بوده و ممکن است با اهداف خاصی انجام گرفته باشد، تصریح کرد: زیرا نگاهی به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که ذخایر کشورهای عضو به حدی است که امکان تامین روزانه دو میلیون بشکه نفت به مدت دو سال وجود دارد.

به گفته وی محاسبات منابع ثانویه نشان می‌دهد متوسط تولید نفت اوپک در ماه ژانویه روزانه 29.7 تا 30 میلیون بشکه بوده و این درحالی است که بین 700 هزار تا یک میلیون بشکه آن بیشتر از تقاضا بوده است.

نماینده ایران در اوپک درخصوص نا آرامی‌های ایجاد شده در لیبی و کاهش تولید نفت این کشور یادآوری کرد: تولید نفت این کشور براساس اطلاعات موجود حدود 1.6 میلیون بشکه بوده که هم‌اکنون به حدود 800 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

وی، ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌شود که با اضافه تولید کشورهای اوپک که بین 700 هزار تا یک میلیون بشکه بیش از تقاضا بوده است، عملا کاهش 800 هزار بشکه‌ای لیبی قابل جبران است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضای نفت خام در حالت متعادل قرار دارد، توضیح داد: نکته دیگر این است که در حال پشت سر گذاشتن فصل پرمصرف زمستان هستیم و در فصل بهار نیز به طور طبیعی با کاهش مصرف نفت روبه رو خواهیم بود.

وی در پایان بر ضرورت مطالعه دقیق بازار و تصمیم‌گیری سازمانی برای هرگونه افزایش تولید نفت در کشورهای عضو اوپک تاکید کرد.