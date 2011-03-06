به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران که هم اکنون برای شرکت در اجلاس سالیانه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در تاشکند ازبکستان به سر می برد، درباره واکنش به شکسته شدن رکورد حرکت یک ضرب دسته فوق سنگین جهان توسط بهداد سلیمی گفت: خوشحالم که تلاش های سلیمی در کنار زحمات کوروش باقری و البته حمایت های فدراسیون سرانجام به بار نشست و آن اتفاقی که همه منتظرش بودیم رخ داد.

وی افزود: خود من به شخصه برای اینکه بهداد سلیمی حتی در تمرینات هم بتواند رکوردهای جهان را ارتقا ببخشد برای او پاداش نقدی در نظر گرفته بودم و فکر می کنم همین انگیزه ها به بهداد کمک کرد تا در کنار زحمات خودش و کادر فنی، وزنه 214 کیلوگرم را بالای سر ببرد.



رضازاده پیرامون اجلاس سالیانه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و انتخاباتی که قرار است روز پنج شنبه در تاشکند برگزار شود نیز گفت: خدا را شکر همه چیز در ازبکستان به خوبی پیش می رود و ما امیداریم با کسب حداکثر کرسی های ممکن به ایران برگردیم.



وی در پاسخ به اینکه از میان او و علی مرادی کدام یک بخت بیشتری برای برنده شدن در انتخابات دارد، خاطرنشان کرد: من با علی مرادی رقابتی ندارم، چون او برای پست های ریاست و دبیرکلی آسیا نامزد شده و من در پست های نایب رئیسی و عضویت در هیئت اجرایی. البته از بین ما دو نفر فقط یک نفر شانس انتخاب شدن دارد. با این حال وظیفه خود می دانیم که از علی مرادی حمایت کنیم. رای فدراسیون وزنه برداری برای انتخابات ریاست و دبیر کلی، علی مرادی است و امیدوارم دیگر کشورها نیز او را به عنوان نامزد اصلح انتخاب کنند.



اجلاس سالیانه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا روز 18 اسفند با برپایی جلسه ای با حضور روسای فدراسیون های وزنه برداری آسیا، جهت طرح پیشنهادها در خصوص ایجاد تغییر و تحول در اساسنامه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا آغاز می شود و روز 19 اسفند نیز انتخابات به منظور معرفی رئیس، دبیر کل، 6 نایب رئیس، 6 عضو هیئت اجرایی، 6 عضو کمیته فنی، 6 عضو کمیته تحقیقات و پژوهش، 6 عضو کمیته پزشکی و 2 نفر حسابرس برگزار و همان روز هم جلسه ای با حضور اعضای جدید کنفدراسیون وزنه برداری آسیا تشکیل می شود.



از کشورمان علی مرادی برای پست دبیرکلی، حسین رضازاده برای پست های نایب رئیسی و عضویت در هیئت اجرایی، داراب ریاحی برای عضویت در کمیته فنی، مصطفی حکمت پور برای عضویت در کمیته تحقیقات و پژوهش و اصغر شهابی برای عضویت در کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری اسیا نامزد شده اند.