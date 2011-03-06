اردوگاه باز پروری معتادان بجنورد ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی احداث بازپروری معتادان خراسان شمالی اظهار داشت: راه اندازی این اردوگاه از برنامه های کوتاه مدت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی است که در برنامه بلند مدت توسعه و احداث فازهای بعدی اردوگاه را در نظر داریم.

وی تصریح کرد: مدیریت امور این اردوگاه با سازمان زندانها و مسائل زیستی و بازپروری نیز به عهده بهزیستی خواهد بود.



استاندار خراسان شمالی اعتیاد را یک بیماری مزمن نام برد و از آن به عنوان قاتل خاموش تعبیر کرد و افزود: ادارات و سازمانهای خدمات رسان اعم از آب، برق و گاز و تلفن آمادگی دارند تا ارائه خدمات نمایند و عملیات اجرایی و ساختمانی نیز به عهده بسیج سازندگی است.



فرماندار شهرستان بجنورد نیز در این جلسه با بیان اینکه ساخت این اردوگاه از مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان شمالی است که زمین مورد نیاز تامین شده گفت: برای اجرای سریع این اردوگاه باید از امکانات دستگاهها اعم از شهردار‌یها، راه و ترابری، بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی استفاده شود.



سید محمد پاک مهر با اشاره به اینکه مهمترین سرمایه‌های اجتماعی نشاط اجتماعی، اعتماد و رضایت است اظهار داشت: در نقطه مقابل این سرمایه اجتماعی نیز آسیبهای اجتماعی اعم از اعتیاد، سرقت، زوال خانواده و ناامنی وجود دارد.



وی افزود: اگر بخواهیم این آسیبها درمان شود، علاوه بر ارائه آموزشهای پیشگیری از ظرفیت بخشهای مختلف نیز استفاده شود.



پاک مهر ادامه داد: فرهنگ سازی یک کار اساسی است که در سال‌های اخیر به عنوان یک رویکرد مورد توجه مسئولان بوده است.



فرماندار بجنورد با بیان اینکه با رویکردهای فرهنگی ‌باید به مبارزه با موادمخدر رفت گفت: تدوین نظام نامه و آیین نامه در حوزه فرهنگی، مقابله و پیشگیری در حوزه اعتیاد برای همکاری و تلاش در این زمینه ضروری است.



اردوگاه باز پروری بجنورد در نزدیکی روستای لنگر بجنورد، قرار دارد ومعتادانی که با حکم قضایی معرفی می شوند در آنجا نگهداری می شوند.