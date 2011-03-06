کشیک های نوروزی آبفا در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: همچنین تمام مراکز امداد و رفع حوادث آب وفاضلاب بصورت شبانه روزی برای رفع حوادث احتمالی درخطوط توزیع آب شهری درحال آماده باش خواهند بود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گلستان گفت: مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی آب و فاضلاب با شماره تماس 122 در تمام روزهای سال بصورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات و راهنمایی همشهریان است.

وی خواستار رعایت مصرف بهینه آب آشامیدنی همزمان با خانه تکانی روزهای آخرسال شد.



علیمرادی گفت: همکاران شرکت آب وفاضلاب در طول سال برای توزیع آب شرب و بهداشتی در 20 شهراستان بصورت شبانه روزی درتلاش هستند وخوشبختانه با سخت کوشی وتلاش شبانه روزی، خدمات رسانی در زمینه توزیع آب بدون وقفه و بروز مشکل برای شهروندان انجام است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در ادامه افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال شهروندان براساس یک سنت دیرینه مبادرت به خانه تکانی و شستشو و نظافت وبهداشت منازل می نمایند همه ساله دراین ایام شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب بخصوص در شهرگرگان هستیم که در نتیجه افت فشار شبکه آب در برخی از محدوده ها بخصوص مناطق مرتفع شهری بوجود می آید.



وی از مشترکین خواست: درزمان پیک مصرف بخصوص در ایام آخرسال ضمن جلوگیری از بروز افت فشارشبکه آب امکان برخورداری از نعمت آب آشامیدنی برای کلیه همشهریان را فراهم کنند.