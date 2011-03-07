پنج مقام برتر مسابقات قرآن و عترت به دانشگاه آزاد دماوند رسید

محمود صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در بخش نهایی مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت، پنج مقام برتر از میان بخشهای مختلف این رقابتها به واحد دماوند رسید.

این مسئول با اشاره رتبه های کسب شده توسط دانشجویان واحد دماوند خاطرنشان کرد: دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در این مسابقات حائز رتبه های برتر شدند که از آن جمله می توان به کسب مقام سوم داوود اندرز استاد رشته حقوق واحد دماوند در رشته ترتیل، کسب رتبه سوم سید امیر احمدی دانشجوی این واحد دانشگاهی در رشته حفظ

پنج جزء و رتبه دومی مریم شیرخانی دیگر دانشجوی این واحد در بخش تحقیق اشاره کرد.

وی ادامه داد: اما در بخش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی محمد کرمانی در رشته اذان و خانم فتاح دماوندی در بخش ترتیل هر دو از واحد دماوند مقام نخست این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

صفری بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در این مسابقات به خوبی ظاهر شد و کسب رتبه های برتر نشان از ارتقاء همه جانبه در مسائل قرآنی و توجه به قرآن کریم در این واحد دارد.

برگزاری اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی واحد دماوند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دماوند از برگزاری اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی خبر داد و افزود: اردوی سالیانه راهیان نور بسیج دانشجویی واحد دماوند طی سال جاری نیز در ماه های بهمن و اسفند برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: اردوی فرهنگی مذکور که هرساله به منظور بازدید از مناطق جنگی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور برگزار می شود امسال نیز در این ایام با ثبت نام از دانشجویان متقاضی علاقه مند برپا بود.



وی از ثبت نام 80 دانشجو در این اردو خبر داد و گفت: اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی برای خواهران از 23 تا 28 بهمن و برای برادران از 27 بهمن تا یک اسفند ماه سال جاری انجام شد و تا کنون بیش از 80 دانشجو شامل 40 نفر از خواهران و 40 نفر از برادران در این اردو ثبت نام کرده اند.

اردوی جهادی دانشجویان واحد دماوند

محمود صفری از برگزاری اردوی جهادی دانشجویان واحد دماوند در روستای "رمیم" خبر داد و افزود: اردوی جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند امسال در روستای رمیم از توابع شهرستان سوسنگرد در استان خوزستان برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دماوند بیان داشت: اردوهای جهادی یاد شده هر سال توسط دانشجویان بسیجی حوزه شهید همت واحد دماوند برگزار می شود که امسال به مدت دو هفته در دو بازه زمانی از روز 21 اسفند آغاز و تا پنج فروردین ادامه خواهد داشت.

این مسئول استقبال دانشجویان از این اردو را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: استقبال دانشجویان واحد دماوند از این اردوی جهادی بسیار خوب بوده و تا کنون 70 نفر برای بازسازی و کمک به مناطق محروم کشور در ایام تعطیلات سال نو داوطلب شده اند.

وی با اشاره به اردوهای سال گذشته نیز یادآور شد: از این دست فعالیتهای فرهنگی و عمرانی بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی دماوند طی سالهای گذشته در مناطق روستایی "شیخ گل" بخش چگینی از توابع خرم آباد و "اردل" در شهرستان شهرکرد نیز انجام گرفته است.

صفری بیان داشت: هرچند دوره های فوق تحت عنوان اردو برگزار می شود اما دانشجویان در آن به انجام فعالیتهای متعدد عمرانی و فرهنگی روستایی پرداخته و نشانی از خوشگذرانیهای معمول اردوهای دانشجویی در این کارکرد دیده نمی شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.