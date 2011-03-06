شورای راهبری آموزش شهروندی پایتخت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تعریف مدیریت شهری از آموزش شهروندی را هرگونه اقدام و فعالیتی در راستای ارتقای دانش، توانمندی ها و بهبود رفتار شهروندان و ساماندهی اجزای سه گانه شهر یعنی روابط شهروندان با یکدیگر، مناسبات آنها با فعالیتهای جامعه و ارتباطشان با مدیران شهری عنوان داشته و ضمن تاکید بر اینکه برنامه های کلان آموزش شهروندی در شورای راهبری تصویب و مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت تصریح کرد: شورای راهبری آموزش های شهروندی شهر تهران به منظور توسعه و گسترش فعالیتها و برنامه های آموزشی و ارتقای سطح دانایی و مهارت های شهروندان در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل این شورا، مشارکتهای مردمی و تشکل های مردم نهاد از طریق حفظ و ارتقای وفاق، انسجام و حس تعلق به شهر و شهروندان افزایش یابد، زیرا آموزش شهروندی برای کلانشهری چون تهران ضروری است.

مشاری در ادامه تاکید کرد: اداره کل آموزش های شهرداری تلاش دارد از طریق آموزش های پیش بینی شده سلامت شهری، کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان نسبت به شهری که در آن ساکن هستند را ارتقاء بخشد.

مدیرکل آموزش و مشارکتهای شهرداری در پایان با اعلام خبر تشکیل کمیسیونهای ویژه آموزش شهروندی در معاونتهای تابعه و مناطق 22 گانه شهرداری تهران گفت: این اقدام به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی مدیریت شهری صورت خواهد گرفت تا از هرگونه موازی کاری فعالیتهای پراکنده آموزشی در سطح این نهاد و سازمان نه صرفا خدماتی بلکه اجتماعی جلوگیری شود.