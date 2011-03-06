به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور همایش نماز نیروهای مسلح که با حضور مقامات کشوری و لشگری و مسئولان این ستاد صبح امروز یکشنبه برگزار شد اظهار داشت: نماز هنرنمایی خداوند است و همه چیز در نماز است .

وی به رابطه نماز و سیاست اشاره کرد و افزود: اگر عمری نماز بخوانی ولی رهبرت رهبر حق نباشد هیچ کدام از نمازهایت قبول نیست.

قرائتی در بیان ویژگی های نماز عنوان کرد: هر چه با نماز ایمانتان به خدا بیشتر شود آمریکا برایتان کوچک خواهد شد یعنی هر چه قدر خدا برایتان بزرگ شود غیر خدا نیز برایتان کوچک خواهد شد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور یادآور شد: وقتی امام فرمودند حفظ نظام از نماز واجب تر است من با خود می گفتم مبنای این حرف امام (ره) چیست اما وقتی آیه آخر سوره جمعه را دیدم بدین مضمون که رها کردن رهبر بدتر از رها کردن نماز است متوجه شدم که حرف امام (ره) چه ریشه مستحکمی داشته است.

قرائتی با بیان اینکه در حال حاضر نیز فرمانده کل قوای ما یک مجتهد عادل است، گفت: فرض کنید اگر ما غیر از اینجا در پاکستان و یا عراق به دنیا می آمدیم آنوقت فکر می کردید که وضعیت ما چطور می شد و فرمانده کل قوای ما چه کسی بود؟

وی با بیان اینکه ایران امام داشت و روز به روز جلو رفت اما کشورهای دیگر با اینکه انقلاب کردند و خون دادند اما چون امام نداشتند هنوز سردرگمند، گفت: نعمت امام و برکت ولایت فقیه را الان می فهمیم.

قرائتی افزود: سید حسن نصرالله فقط یک نسیمی از ولایت فقیه به او خورده و شما ببینید که وضعیت نصرالله در مقایسه با رهبران کشورهای دیگر چطور است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه نماز سری از اسرار خداست و اگر نماز ما نماز خوبی باشد همه مشکلات ما حل خواهد شد، گفت: نماز آمپولی است که خدا هم به زمین فرو می کند هم به آسمان یعنی وقتی می خواهیم باران بیاید نماز می خوانیم و وقتی زلزله هم که می آید نماز می خوانیم.

قرائتی افزود: یک سر نماز در زایشگاه است و یک سر نماز در قبرستان یعنی وقتی بچه متولد می شود در گوش آن اذان می خوانند و وقتی هم که فردی را در داخل قبر می گذارند برایش نماز می خوانند.