به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیهکنندگی عباس غزالی، به همت انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، ساعت 18 چهارشنبه 18 اسفندماه در سینما آزادی روی پرده میرود.
فیلم مستند "همه مادران من" که محصول مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق به شمار میرود در ارتباط با جنایات رژیم بعث و کشتار دسته جمعی کردها در کردستان عراق است.
فیلم مستند بلند "همه مادران من" تاکنون در جشنوارههای مختلف بینالمللی در ایران و جهان به نمایش درآمده است و در آخرین حضور بینالمللی خود چهارم بهمنماه در جشنواره فیلمهای ایرانی بوستون در محل موزه هنرهای زیبای شهر بوستون در آمریکا روی پرده رفت.
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