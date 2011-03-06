دستورات رئیس جمهور در وزارت نیرو اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو و در موافقت با این طرح، طی سخنانی گفت: در قانون برنامه چهارم مقرر شده بود تامین آب شهرها صد در صد و بخش فاضلاب 40 درصد باشد. همچنین تامین آب آشامیدنی روستاها به 86 درصد و فاضلاب روستایی به 8 درصد برسد.

وی گفت: در تامین آب شهرها 30 درصد هدررفت شاهد هستیم که وزارت نیرو نسبت به آن بی توجه است و این مردم هستند که باید قیمت تمام شده 30 درصد هدر رفت آب را که در اثر بی توجهی و عدم مدیریت صحیح در وزارت نیرو است را پرداخت کنند.

لاهوتی گفت: 40 درصد فاضلاب شهرها طبق برنامه چهارم باید به اتمام می رسید که طبق اقدامات انجام گرفته کمتر از 15 درصد محقق شده است. سئوال این است که وزارت نیرو چه هدفی را با این پروژه ها دنبال می کند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد پروژه فاضلاب 30 تا 50 سال محقق شود دیگر با تکنولوژی روز در زمان محقق شدن همخوانی ندارد.

نماینده لنگرود گفت: طبق برنامه چهارم قرار بود 8 درصد مردم روستاها از تصفیه فاضلاب استفاده کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. 6 سال از این مصوبه گذشته اما از وزارت نیرو بپرسید که آیا یک روستا هم به این هدف رسیده است؟

وی گفت: قرار بود تامین آب آشامیدنی روستاها به 86 درصد برسد. اگر نبود تلاش جهادگران معلوم نبود چه وضعیتی در روستاها داشتیم؟ در بخشی از روستاها با تانکر آب آشامیدنی توزیع می شود در حالیکه اگر اندک تدابیر مدیریتی وجود داشت در برخی از موارد حتی بدون نیاز به اعتبار مشکل حل می شد.

لاهوتی به تلفات برق در شبکه های توزیع اشاره کرد و گفت: استفاده از برق غیر مجاز در کشور به صورت بیماری اجتماعی خودنمایی می کند و می توان آن را حاصل عملکرد نامناسب اداره کنندگان خدمات شهری در کشور دانست.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود 40 میلیارد کیلووات تلفات برق در کشور داریم که اگر وزارت نیرو موفق شود تنها یک درصد از این تلفات برق را کاهش دهد دو میلیارد کیلوات ساعت صرفه جویی خواهد شد این در حالیست که مردم بهای آن را می دهند و ما فقط به مردم می گوییم که باید صرفه جویی کنند.

نماینده لنگرود خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای نامجو دستورات شما در زیر مجموعه وزارت نیرو با بی اعتنایی مواجه می شود من چند بار از شما دستور صریح گرفتم و شما به آقای هاشمی ثمره نوشتید چرا انجام نمی دهید اما ایشان اعتنایی نکرد، دستور شما را دید و بی اعتناییش بیشتر شد. در وزارت نیرو به دستورات رئیس جمهور هم توجهی نمی شود.