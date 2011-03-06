کاربردی شدن سامانه خلاء در مراکز تحقیقات اپتیک و لیزر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان سپهرافغان با بیان اینکه سامانه لایه نشانی160-EDS در قالب قراردادی با دانشگاه آزاد اسلامی، طراحی و ساخته شده است، افزود: این فناوری در تحقیقات مربوط به فناوریهای نانو، اپتیک، فیلترهای نوری، اپتو الکترونیک، آینه های لیزر، پوششهای سخت، پوششهای تزئینی، میکروالکترونیک، لیزر و ابررسانایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی از بهره برداری این دستگاه در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده فیزیک در مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز خبر داد و اظهار داشت: سامانه های لایه نشانی در خلاء بالا با توجه به کاردبردهای آن، دارای انواع مختلفی است و تاکنون 16 نوع از این سامانه بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی توسط این مرکز تولید و به مشتریان داخلی عرضه شده است.

مدیر مرکز خدمات تخصصی خلاء بالای جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، با تاکید بر اینکه این سامانه همچنین در دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی راه اندازی شده است، یاداور شد: به وسیله سامانه های خلاء بالا می توان هوا یا گاز داخل یک محفظه با حجم معین را تا فشارهای خیلی پایین تخلیه کرد در این فشارها انجام فرایندها و آزمایشهای فیزیکی که نیاز به یک محیط عاری از مولکولهای اکسیژن و ازت و دیگر ذرات دارند، امکان پذیر می شود.

سپهر افغان، همچنین از بهره گیری از این سامانه بومی کشور در موسسه تحقیقات کاربردی لیزر دانشگاه دمشق سوریه خبر داد و ادامه داد: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، سازمان انرژی اتمی بناب، پژوهشکده برق و الکترونیک، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مهاباد، کرج، واحد تهران مرکز و دانشگاه صنعتی اصفهان از دیگر مراکزی است که این سامانه را کاربردی کردند.