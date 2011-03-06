  1. استانها
  2. البرز
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

90 هزار اصله درخت در کرج غرس می شود

90 هزار اصله درخت در کرج غرس می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از غرس 90 هزار اصله درخت همزمان با هفته درختکاری در مناطق یازده گانه این کلانشهر خبر داد.

سیدعلی آقازاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز تنها به یک هفته خاص محدود نمی شود بلکه این امر به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فضای سبز وسیله ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی شهر است و بعنوان میراثی ارزشمند به همه انسانها تعلق دارد.

این مسئول ادامه داد: هفته درختکاری یکی از فرصتهای مهم در طول سال جهت ترویج و تنویر افکار عمومی در راستای مشارکت در امور حراست از فضاهای سبز به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار شهرهاست.

این مسئول یادآور شد: شهرداری کرج و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری به عنوان متولی حراست و توسعه فضاهای سبز شهری برنامه های ویژه ای را در این هفته در نظر دارد.

وی با اشاره به برنامه های ویژه این هفته گفت: در راستای احیای فرهنگ درختکاری و ایجاد بستر لازم جهت جلب ‏مشارکتهای مردمی در توسعه، حفظ و نگهداری فضاهای سبز جایگاههای توزیع نهال در مناطق دهگانه شهرداری کرج و به صورت متمرکز در محل پارک شهید چمران مستقر شده و با ارائه تولیدات گیاهی سازمان پارکها، ارائه بروشور و نهال بصورت رایگان در خدمت شهروندان هستند.

کد مطلب 1267835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها