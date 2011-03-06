فتاح کمری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان درباره برنامه‌های نوروزی این مرکز به خبرنگار مهر گفت: برای نوروز امسال برنامه‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف تدارک دیده‌ایم، در حوزه سیما سریال "فراموشی" در حال بازبینی و آماده‌سازی برای پخش در ایام نوروز است، سریال 50 قسمتی "قناعت" هم نوروز روی آنتن می‌رود.

وی در ادامه افزود: برنامه زنده شبانه با نام "بهارانه" به معرفی جاذبه‌های توریستی فرهنگ استان می‌پردازد. در زمینه ساخت مستند برنامه‌های "سرزمین لرستان" و "مشاهیر لرستان" آماده پخش در ایام نوروز است، علاوه بر این‌ نماهنگ‌های متعددی از جمله "باد بهار" و "هوای نوروز" که ترکیبی از موسیقی اصیل لری و جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان هستند، تولید شده و به شبکه‌های سراسری نیز ارسال شده‌اند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان خاطرنشان ساخت: در رادیو هم دو ویژه ‌برنامه صبحگاهی "صبح نوروز" و عصرگاهی "عصر نوروز" تهیه شده‌اند که به مسائل استان خواهند پرداخت. در رادیو با شبکه‌های سراسری رادیو و مراکز استان‌های کشور ارتباط برقرار کرده و جاذبه‌های تاریخی، تفریحی، فرهنگی و... استان را برای مخاطبان معرفی خواهیم کرد.

کمری درباره تولید مجموعه تلویزیونی "نامدار" گفت: این پروژه از سریال‌های فاخر صدا و سیمای مرکز لرستان است که مراحل پایانی تولید را در 13 قسمت ادامه می‌دهد. تهیه‌کنندگی کار را سید امیرحسین هاشمی گیلان برعهده دارد که پیش از این مجموعه 13 قسمتی "‏ضرب‌المثل‌ها" را تهیه کرده است .

وی ادامه داد: کارگردان این سریال حسن هدایت از کارگردانان باسابقه و توانمند است. این کارگردان از بازیگران بومی استفاده کرده، چون معتقد است اگر بستر مناسب ‏فعالیت‌های حرفه‌ای در استان‌ها مهیا شود هنرمندان، بازیگران و نویسندگان استان‌ها رشد می‌کنند و می‌‌توانند به ذخایر هنر ملی بپیوندند. ‏

مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان درباره اهداف مجموعه تلویزیونی "نامدار" توضیح داد: در ساخت این سریال به لحاظ محتوایی به اهدافی همچون معرفی و ترویج آداب و رسوم و سنن، معرفی شخصیت‌ها و روحانیون مبارز زمان مشروطه، گسترش خدمت به مردم، ترویج و تبلیغ عدالت‌خواهی، روحیه گذشت و ایثار ‏و فداکاری، حفظ و گسترش ارزش‌های انسانی و فضایل اخلاقی در جامعه، ترغیب و تشویق مردم به ‏ایثار، فداکاری، حماسه‌آفرینی و جان فشانی برای اعتلای کشور و جامعه، الگوسازی برای انجام خدمت به ‏مردم در عرصه‌های مختلف، معرفی منزلت و ارزش خدمت به مردم و خیرخواهی ‏و... توجه شده است که امیدوارم با رایزنی‌هایی که انجام داده‌ایم به زودی از یکی از شبکه‌های سراسری پخش شود.

کمری درباره اینکه در زمینه ساخت مستند و انیمیشن چه اقداماتی صورت گرفته؟ گفت: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، صدا و سیمای مرکز لرستان هیچ محدودیتی در تولید انیمیشن و مستند ندارد که تولید بیش از 2100 دقیقه انیمیشن و 1200 دقیقه مستند و 2040 دقیقه سریال و دو فیلم داستانی و... در سال جاری با موضوع‌های متنوع تهیه شده است.

وی در پایان افزود: شبکه "شما" یا همان شبکه مراکز استان‌ها در حال راه‌اندازی است که به پخش تولیدات مراکز استان‌ها اختصاص دارد و هر استانی که تولیدات با کیفیت‌تری تولید کند حضور بیشتری در این شبکه دارند.