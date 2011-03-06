فتاح کمری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان درباره برنامههای نوروزی این مرکز به خبرنگار مهر گفت: برای نوروز امسال برنامههای متنوعی را در بخشهای مختلف تدارک دیدهایم، در حوزه سیما سریال "فراموشی" در حال بازبینی و آمادهسازی برای پخش در ایام نوروز است، سریال 50 قسمتی "قناعت" هم نوروز روی آنتن میرود.
وی در ادامه افزود: برنامه زنده شبانه با نام "بهارانه" به معرفی جاذبههای توریستی فرهنگ استان میپردازد. در زمینه ساخت مستند برنامههای "سرزمین لرستان" و "مشاهیر لرستان" آماده پخش در ایام نوروز است، علاوه بر این نماهنگهای متعددی از جمله "باد بهار" و "هوای نوروز" که ترکیبی از موسیقی اصیل لری و جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان هستند، تولید شده و به شبکههای سراسری نیز ارسال شدهاند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان خاطرنشان ساخت: در رادیو هم دو ویژه برنامه صبحگاهی "صبح نوروز" و عصرگاهی "عصر نوروز" تهیه شدهاند که به مسائل استان خواهند پرداخت. در رادیو با شبکههای سراسری رادیو و مراکز استانهای کشور ارتباط برقرار کرده و جاذبههای تاریخی، تفریحی، فرهنگی و... استان را برای مخاطبان معرفی خواهیم کرد.
کمری درباره تولید مجموعه تلویزیونی "نامدار" گفت: این پروژه از سریالهای فاخر صدا و سیمای مرکز لرستان است که مراحل پایانی تولید را در 13 قسمت ادامه میدهد. تهیهکنندگی کار را سید امیرحسین هاشمی گیلان برعهده دارد که پیش از این مجموعه 13 قسمتی "ضربالمثلها" را تهیه کرده است.
وی ادامه داد: کارگردان این سریال حسن هدایت از کارگردانان باسابقه و توانمند است. این کارگردان از بازیگران بومی استفاده کرده، چون معتقد است اگر بستر مناسب فعالیتهای حرفهای در استانها مهیا شود هنرمندان، بازیگران و نویسندگان استانها رشد میکنند و میتوانند به ذخایر هنر ملی بپیوندند.
مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان درباره اهداف مجموعه تلویزیونی "نامدار" توضیح داد: در ساخت این سریال به لحاظ محتوایی به اهدافی همچون معرفی و ترویج آداب و رسوم و سنن، معرفی شخصیتها و روحانیون مبارز زمان مشروطه، گسترش خدمت به مردم، ترویج و تبلیغ عدالتخواهی، روحیه گذشت و ایثار و فداکاری، حفظ و گسترش ارزشهای انسانی و فضایل اخلاقی در جامعه، ترغیب و تشویق مردم به ایثار، فداکاری، حماسهآفرینی و جان فشانی برای اعتلای کشور و جامعه، الگوسازی برای انجام خدمت به مردم در عرصههای مختلف، معرفی منزلت و ارزش خدمت به مردم و خیرخواهی و... توجه شده است که امیدوارم با رایزنیهایی که انجام دادهایم به زودی از یکی از شبکههای سراسری پخش شود.
کمری درباره اینکه در زمینه ساخت مستند و انیمیشن چه اقداماتی صورت گرفته؟ گفت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، صدا و سیمای مرکز لرستان هیچ محدودیتی در تولید انیمیشن و مستند ندارد که تولید بیش از 2100 دقیقه انیمیشن و 1200 دقیقه مستند و 2040 دقیقه سریال و دو فیلم داستانی و... در سال جاری با موضوعهای متنوع تهیه شده است.
وی در پایان افزود: شبکه "شما" یا همان شبکه مراکز استانها در حال راهاندازی است که به پخش تولیدات مراکز استانها اختصاص دارد و هر استانی که تولیدات با کیفیتتری تولید کند حضور بیشتری در این شبکه دارند.
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