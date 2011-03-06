به گزارش خبرنگارمهر، جواد محمدی امروز یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اضافه کرد: در همایش رونمایی از نقشه جامع علمی کشور که روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، از 22 نفر از دست اندرکاران تدوین نقشه جامع علمی کشور به صورت نمادین تقدیرخواهد شد.

توزیع فرمایشات رهبری درباره نقشه جامع علمی کشور

وی افزود: در این همایش، فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقشه جامع علمی کشور در 950 صفحه و در دو مجلد میان شرکت کنندگان توزیع خواهد شد.

امضای تمبر یادبود نقشه علمی

مسئول برگزاری همایش رونمایی از نقشه جامع علمی کشور از امضای تمبر یادبود این نقشه نیز خبر داد.

به گفته محمدی، نقشه جامع علمی کشور در23 مردادماه 85 با بیان ایده مقام معظم رهبری برای نخستین بار در دیدار با روسای دانشگاه های کشور مطرح شد.

وی افزود: پس از آن، نقشه جامع علمی کشور با دو هزار کارشناس در حوزه علم و فناوری کشور و 300 هزار ساعت کار در 18 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و در نهایت تصویب شد.

وی گفت: اوایل سال 86 این نقشه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و همزمان شورایی برای پیگیری این موضوع شکل گرفت که درون خود شورای تلفیق و کمیته های تخصصی را تشکیل داد که دست اندرکاران درون این کمیته های تخصصی نقشه جامع علمی کشور را تدوین کردند.

محمدی ادامه داد: در ساختار نقشه توجه به ارزش های بنیادین که مبانی و ارزش های ملی به شمار می آیند، در ده بند مطرح شده است.

مسئول برگزاری همایش رونمایی از نقشه جامع علمی کشور در ارتباط با اولویت های علم و فناوری در این نقشه اظهار داشت: اولویت های علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور در سه سطح الف، ب و ج مطرح شده که در ساختار راهبردی نقشه دنبال می شود.