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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

اختصاصی مهر /

تشخیص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز با روشی جدید توسط محققان کشور

تشخیص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز با روشی جدید توسط محققان کشور

پژوهشگران کشور با استفاده از روش رادیوگرافی، نرم افزاری برای تشخیص خوردگی خطوط نفت و گاز عرضه کردند که می تواند خوردگی را در حد میلیمتر تشخیص دهد.

علیرضا کریمی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، رادیوگرافی را یکی از مهمترین روشهای تست تشخیص خوردگی خطوط نفت و گاز دانست و گفت: این روش، روش بسیار گرانی است و نیاز به متخصصین برای تفسیر فیلمهای رادیوگرافی دارد از این رو نیاز به پردازشگری است تا بتوان تصاویر رادیوگرافی را تفسیر کرد.

وی با اشاره به ویژگیهای پردازشگر، اظهار داشت: این پردازشگر باید بتواند فیلمهای رادیوگرافی در زمینه خوردگی خطوط نفت و گاز را به فایل های تشخیص و تفسیر برای کاربران تبدیل کند.

مجری طرح ادامه داد: از این رو با استفاده از پردازش تصاویر نرم افزاری تولید شد که قادر است کلیه تصاویر رادیوگرافی را پردازش کند و خوردگی خطوط نفت و گاز را در حد میلیمتر تشخیص دهد.
 

کد مطلب 1267838

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