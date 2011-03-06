تشخیص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز با روشی جدید توسط محققان کشور

علیرضا کریمی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، رادیوگرافی را یکی از مهمترین روشهای تست تشخیص خوردگی خطوط نفت و گاز دانست و گفت: این روش، روش بسیار گرانی است و نیاز به متخصصین برای تفسیر فیلمهای رادیوگرافی دارد از این رو نیاز به پردازشگری است تا بتوان تصاویر رادیوگرافی را تفسیر کرد.



وی با اشاره به ویژگیهای پردازشگر، اظهار داشت: این پردازشگر باید بتواند فیلمهای رادیوگرافی در زمینه خوردگی خطوط نفت و گاز را به فایل های تشخیص و تفسیر برای کاربران تبدیل کند.

مجری طرح ادامه داد: از این رو با استفاده از پردازش تصاویر نرم افزاری تولید شد که قادر است کلیه تصاویر رادیوگرافی را پردازش کند و خوردگی خطوط نفت و گاز را در حد میلیمتر تشخیص دهد.

