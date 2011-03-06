ایستگاه شترسواری نوروزی در آق قلا دایر می شود

یول محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال گذشته استقبال خوبی مسافران محترم نوروزی از ایستگاه شتر سواری کردند و دوغ شتر یکی از پر فروش ترین آنها بود.

وی از اسقرار کمپ راهنمای مسافرین نوروزی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و آلاچیق سنتی با هدف معرفی فرهنگ و آداب و رسوم مردم خوب و مهمان نواز ترکمن واقع در ورودی شهر خبر داد.

شهردار انبارالوم شهرستان آق قلا نیز گفت: شهرداری این شهر به منظور ارایه خدمات مناسب به شهروندان و برای ایجاد نشاط در آستانه سال جدید برنامه ریزی کرده است.



بهروز آرخی افزود: هم اکنون ستاد ویژه ای در این شهرداری ایجاد و برنامه های ویژه ای را برای استقبال از بهار تدارک دیده است.

وی اظهار داشت: شهروندان به منظور موفقیت این شهرداری در وظایف خود باید نهایت همکاری را با ماموران این شهرداری انجام دهند و با قراردادن به موقع زباله ها در جلوی درب منازل و نریختن زباله در معابر، ماموران شهرداری را یاری دهند.

وی ادامه داد: همکاری شهروندان با ماموران نه تنها از تولید آلودگی و تجمع حیوانات موذی در سطح شهر جلوگیری می کند بلکه آنان نقش خود را در زیبایی و آبادانی شهر ایفا می کنند.

وی گفت: برنامه های شهرداری انبارالوم از اول اسفند ماه سال جای شروع شده و اقداماتی از قبیل عدم صدور مجوز حفاری از 15 اسفند به مدت یک ماه، ‌ترمیم و مرمت آسفالت معابر و نوارهای حفاری و نصب بنرهای تبریک سال نو به میهمانان و مسافران نوروزی را در برنامه خود دارد.

وی اضافه کرد: ایمن سازی معابر، آذین بندی میدان ها،‌ تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، ‌شستشو و رنگ آمیزی ساختارهای شهری از برنامه های این شهرداری است.

وی گفت: نظارت مستمر بر تنظیف معابر و جمع آوری بهنگام زباله بویژه در ایام تعطیلات نوروزی و امحای پوسترهای تبلیغاتی غیرمجاز از دیگر برنامه های این شهرداری است.