به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ذوب آهن و الجلا نخستین دیدار دور برگشت مرحله نیمه نهایی چهاردهمین مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیاست که ساعت 19:30 فردا در سالن ملت اصفهان برگزار میشود. دیدار برگشت دو تیم دوشنبه هفته گذشته در سوریه با برتری 89 بر 76 بازیکنان الجلا به پایان رسید.
تیم ذوب آهن برای حضور در دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا باید دیدار روز دوشنبه را به سود خود تمام کند و در سومین دیدار برگزار شده هم تیم برتر میدان باشد. در غیر این صورت و اگر شاگردان فرزاد کوهیان دیدار فردا مقابل الجلا را واگذار کنند باید دیدارهای خود در این رقابتها را برای کسب عنوان سومی ادامه دهند.
دیدار روز دوشنبه تیمهای ذوب آهن و الجلا سومین دیدار دو تیم طی یک ماه و نیم گذشته است. این دو تیم علاوه بر مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا، در گروه A مرحله مقدماتی این رقابتها نیز با یکدیگر دیدار داشتند. نتیجه دیدار مقدماتی دو تیم که در سوریه با برگزار شد نیز با برتری 78 بر 73 الجلا همراه بود.
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