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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/

ذوب آهن فردا به مصاف الجلا می‌رود

ذوب آهن فردا به مصاف الجلا می‌رود

دیدار برگشت تیم‌های ذوب آهن و الجلا سوریه در مرحله نیمه‎نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا روز دوشنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب آهن و الجلا نخستین دیدار دور برگشت مرحله نیمه نهایی چهاردهمین مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیاست که ساعت 19:30 فردا در سالن ملت اصفهان برگزار می‎شود. دیدار برگشت دو تیم دوشنبه هفته گذشته در سوریه با برتری 89 بر 76 بازیکنان الجلا به پایان رسید.

تیم ذوب آهن برای حضور در دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا باید دیدار روز دوشنبه را به سود خود تمام کند و در سومین دیدار برگزار شده هم تیم برتر میدان باشد. در غیر این صورت و اگر شاگردان فرزاد کوهیان دیدار فردا مقابل الجلا را واگذار کنند باید دیدارهای خود در این رقابت‌ها را برای کسب عنوان سومی ادامه دهند.

دیدار روز دوشنبه تیم‎های ذوب آهن و الجلا سومین دیدار دو تیم طی یک ماه و نیم گذشته است. این دو تیم علاوه بر مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا، در گروه A مرحله مقدماتی این رقابت‎ها نیز با یکدیگر دیدار داشتند. نتیجه دیدار مقدماتی دو تیم که در سوریه با برگزار شد نیز با برتری 78 بر 73 الجلا همراه بود.

کد مطلب 1267840

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