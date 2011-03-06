کبد منشای آلزایمر/ استفاده از سلولهای بنیادی برای ترمیم نورونهای حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری آلزایمر نوعی زوال عقل ناشی از تخریب نورونی است که در افراد بالای 65 سال بروز می یابد، اما می تواند در عصر پیش از پیری قبل از 65 سال نیز ظاهر شود.

به دلیل وسعت و رشد گسترده این بیماری در جمعیت، فقدان یک درمان معتبر و دسترسی به منابع لازم احساسی، سازمانی و اقتصادی که از خانواده های دارای افراد متاثر از این بیماری حمایت کنند آلزایمر به عنوان یکی از بیماریهایی شناخته می شود که وخیم ترین اثرات اجتماعی را در دنیا برجای گذاشته است.

همه گیری

بیماری آلزایمر امروزه به عنوان یک "فرایند تخریبی که به طور گسترده ای سلولهای مغزی را نابود می کند و به تدریج فردی که از آن متاثر است را از داشتن یک زندگی طبیعی محروم می کند" شناخته می شود.

تحقیقات اخیری که مدرسه بهداشت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا انجام داده است نشان می دهد که در حال حاضر 6/26 میلیون نفر در دنیا از این بیماری رنج می برند.

این بیماری همچنین به عنوان "زوال آلزایمر" نیز شناخته شده و بنابراین در گروه بیماریهای زوال عقل قرار می گیرد. از میان انواع بیماریهای زوال عقل، آلزایمر از همه شایع تر است. به طوریکه این بیماری 80 تا 85 درصد از موارد زوال عقل را تشکیل می دهد.

کبد منشاء آلزایمر است

در این راستا از سالها قبل دانشمندان مطالعاتی را برای یافتن راههای درمان این بیماری آغاز کرده اند. اکنون گروهی از دانشمندان "موسسه تحقیقات اسکریپس" آمریکا که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله علمی "ژورنال تحقیقات نوروساینس" منتشر کرده اند با آزمایش بر روی مدلهای حیوانی که متاثر از آلزایمر بودند دریافتند که این بیماری تخریب نورونی به جای اینکه در مغز شکل گیرد می تواند ریشه در کبد داشته باشد.

این محققان ژنهایی را که منجر به تولید پلاکهای آمیلوییدی می شوند در این مدلهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند.

پلاکهای آمیلوییدی با نابود کردن نورونها از انتقال تحریکات عصبی جلوگیری کرده و در نتیجه بیماری آلزایمر را بروز می دهند.

این دانشمندان با بررسی جهشهای ژنتیکی مرتبط با آلزایمر دریافتند که 3 ژن مسئول شکل گیری این پلاکها هستند که همگی در کبد فعالیت می کنند.

همچنین، این محققان مشاهده کردند که هرچه فعالیت ژنهای سازنده مواد آمیلوییدی در کبد کاهش یابند احتمال بیشتری وجود دارد که این پلاکها در مغز تشکیل نشوند.

به گفته این پژوهشگران، به نظر می رسد یافتن روشی برای مبارزه با آلزایمر در سطح کبدی آسانتر از سطح مغزی باشد.

به طوریکه می توان با متوقف کردن فعالیت ژنهای حاضر در کبد از تشکیل پلاکهای آمیلوییدی و در نتیجه توسعه بیماری آلزایمر در مغز جلوگیری کرد.

"گرگ سوتکلیف"، یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "تحقیقات ما نشان می دهد که تمرکز بالای این پلاکها در مغز ریشه در کبد دارند. به طوریکه مواد آمیلوییدی در کبد تشکیل شده و از طریق جریان خون به مغز می رسند. بنابراین اگر بتوان تولید آنها در کبد را متوقف کرد می توان از مغز نیز محافظت کرد."

تبدیل سلولهای بنیادی به نورونها

نتایج تحقیقات دیگری که این روزها توسط دانشمندان مدرسه پزشکی فینبرگ دانشگاه نورث وسترن و دانشگاه شیکاگو در مجله Stem Cells منتشر شده است نشان می دهد که سلولهای بنیادی نیز می توانند راهی برای درمان آلزایمر باشند.

این محققان برای اولین بار با تبدیل سلولهای بنیادی جنینی به نوع خاصی از نورونهایی که در اثر بیماری آلزایمر تخریب می شوند موفق شدند این نورونها را ترمیم کنند.

این سلولها "نورونهای کولینرژیک پیش مغزی بنیانی" نام دارند که در هیپوکامپ برای بازیابی خاطرات ذخیره در مغز کاربرد دارند. توانایی بازیابی خاطرات در اولین مراحل توسعه آلزایمر در اثر تخریب این سلولها به شدت آسیب می بیند.

کریستوفر بیسونت، سرپرست این تیم تحقیقاتی در این باره اظهار داشت: "این تکنیک اجازه می دهد که تعداد تقریبا نامحدودی از این سلولها در آزمایشگاه تولید شوند. "

در این تحقیقات، "بیسونت" و همکارانش موفق شدند نورونهای کولینرژیک را از سلولهای بنیادی جنینی تولید کنند سپس سلولهای تولید شده را به هیپوکامپ موشها پیوند زدند. در این موشها همچنین مشاهده شد که آکسونهای جدید و انتقال دهنده های عصبی استیل کولین نیز تشکیل شدند.

در تحقیق دیگری که به دست همین گروه انجام شده است این دانشمندان موفق شدند با استفاده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی که از سلولهای پوست سه گروه بیماران متاثر از آلزایمر، افراد سالم بدون سابقه خانوادگی ابتلا به آلزایمر و افراد سالم با سابقه خانوادگی این بیماری به دست آمده بود این نورونها را تولید کنند.