دموکراسی آتنی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر کتابی مرجع برای بررسی دموکراسی در آتن در دوران باستان به شمار می‌رود که از سری کتابهای مرجع تاریخ باستان توسط انتشارات کانتینیوم منتشر شده است.

این اثر با بررسی منابع مکتوب و کتیبه‌های موجود به بررسی اولین دموکراسی در تاریخ جامعه بشری می‌پردازد. مفاهیم اصلی و اساسی رایج در دموکراسی آتنی و فرهنگ دموکراتیک آتن در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

این اثر برای بررسی دموکراسی در آتن به بررسی اسطوره‌هایی نظیر تیسوس می‌پردازد و توسعه و گسترش تاریخی نهادهای دموکراتیک در آتن و در اصلاحاتی که سولن مقنن یونانی اعمال کرد می‌پردازد.

در این اثر دموکراسی آتنی با دموکراسی هلنی و دموکراسی رومی قیاس می‌شود. هر فصل از این کتاب با یک مقدمه شروع می‌شود و در مورد موضوع مورد بحث در آن فصل به تفصیل سخن گفته می‌شود.

منابع این کتاب از میان آثار ارسطو، هومر، آریستوفانس، هرودوت، سیسرون و غیره انتخاب شده‌اند. موضوعات مورد بررسی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند.

علاوه بر بررسی هر موضوع، منابع و مطالب مرتبط با آن موضوع برای مطالعه بیشتر علاقه‌مندان آورده شده اند. این منابع هم مشتمل بر منابع کلاسیک هستند و هم منابعی که اخیراً درباره دموکراسی در یونان به نگارش درآمده‌اند.

این کتاب مرجع با عنوان "دموکراسی آتنی: کتاب مرجع" از سوی انتشارات بین‌المللی کانتینیوم منتشر شده است.