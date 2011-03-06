کلینیک گیاه پزشکی در کرج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم غرس درختان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از راه اندازی این واحد شناسایی مشکلات ناشی از آفات و بیماری درختان و درختچه های زینتی موجود در شهر است و عموم همشهریان می توانند با مراجعه به این مرکز بصورت رایگان از تسهیلات این مرکز بهره مند شوند.

شهردار کلانشهر کرج در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای برنامه آموزش همگانی، انتخاب و تشویق باغداران نمونه، فضای سبز تجاری و اداری و منازل نمونه، برگزاری کارگاه آموزشی و وتوزیع بروشورهای آموزشی از دیگر برنامه های این هفته است.

تهیه نرم افزار و سخت افزار پلاک کوبی درختان

آقازاده در ادامه از تهیه نرم افزار و سخت افزار پلاک کوبی درختان خبر داد و گفت: در راستای پلاک کوبی درختان معابر موجود در سطح شهر نرم افزار و سخت افزار پلاک کوبی درختان طراحی شد.

وی افزود: طرح پلاک کوبی درختان به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی در راستای دسترسی آسان تر به اطلاعات مربوط به درختان در جهت حفظ، حراست و نگهداری از آنها در حال انجام است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده سال 89 حوزه فضای سبز در این کلانشهر یادآور شد: احداث جاده بیجی در فاز اول به طول دو هزار و 500 متر و اجرای فاز دوم، آغاز عملیات اجرای پارک حیات وحش البرز، بهره برداری از پارکهای جهان، پرند، هامون، احداث فاز 3 پارک نبوت، پمپاژ و انتقال بخشی از آب پارک ایران زمین به پروژه جنگلکاری اراضی بیجی از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی گفت: آغاز عملیات اجرایی چندین پارک و بوستان از جمله پارک ابن سینا، پارک شهروند (بلوار بلال)، پارک لاله (میدان آزادگان) و احداث باغ ایرانی از دیگر برنامه های آغاز شده در این حوزه است.

اتمام طرح مطالعاتی سایت گردشگری البرز

آقازاده در ادامه از اتمام مطالعات سایت گردشگری البرز خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی ساماندهی روستای بیلقان تا اتوبان تهران- کرج و احداث سایت گردشگری در این منطقه به اتمام رسید و امید است در سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح بزرگ باشیم.

وی تاکید کرد: احداث این طرح می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر به این استان تازه تاسیس و مرکز آن کلانشهر کرج داشته باشد.